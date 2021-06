-Publicidad-

Jaime Natale Uranga, dirigente estatal del PVEM, anunció que presentarán una denuncia contra Porfirio Lima Cervantes, candidato de dicho partido a la alcaldía de Acajete por simular estar secuestrado el sábado pasado, así como pedirán al IEE que sustituya al abanderado.

En rueda de prensa este martes, manifestó que no saben los motivos por los que lo hizo, pero son hechos reprobables que no pueden quedar en una disculpa, sino que se tienen que agotar todas las instancias para que pague por lo que hizo y “le caiga todo el peso de la ley”,

Manifestó que están indignados en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por lo que Lima Cervantes no representa al instituto político y pidieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se haga justicia, al tiempo de señalar que este suceso los podría afectar en la elección del domingo

“Estamos viviendo momentos muy difíciles de candidatos amenazados y algunos ya asesinados en el país y no se vale jugar en estos tiempos con algo tan delicado; jugó con el municipio, con un partido, con la Fiscalía y el gobierno del estado y por eso lo reprobamos”

Y es que, dijo, tras darse a conocer su desaparición, decenas de pobladores bloquearon la autopista y la carretera federal, pero pudo haberse dado algo más grave, por ello es que pidieron al Instituto Electoral del Estado (IEE) que haga un excepción para sustituir su candidatura.

Si bien dijo que por los tiempos es complicado, ya que para cualquier cambio la fecha límite era el sábado, por ser un motivo extraordinario, pidieron a la autoridad electoral que lo considere, por lo que estarán pendientes de ver cuál es la respuesta que les dan.

Natale Uranga comentó que la sustituta sería María de los Ángeles Candelario Muñoz, quien es dirigente municipal del partido en Acajete y que estaba dentro de la planilla de Lima Cervantes.

Refirió que Lima Cervantes no es militante del PVEM, ya que es un ciudadano impulsado por el partido, motivo por lo que no pueden expulsarlo, pero tampoco formará parte del instituto, pues no lo van a solapar, mientras que su equipo de campaña sí podrá continuar.

Se sospechaba que no era cierto: Barbosa

Sobre el tema, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, en su rueda de prensa mañanera, dijo que siempre se tuvo la sospecha que no era real esta historia contada -por la familia- en cuanto al secuestro, ya que había muchas inconsistencias.

Refirió que la mentira de Lima Cervantes ocurrió para bajarse de la candidatura a presidente municipal, toda vez que hay evidencia declarativa del propio abanderado que fue tomada ya por los fiscales de Puebla en las que narra ello.

Afirmó que se abrirá la carpeta de investigación correspondiente; “cuando ocurrió este hecho di la instrucción que Gobernación presentara la denuncia ante la Fiscalía, nosotros la presentamos, no los familiares, había dudas del comportamiento de ellos, se abrirá la carpeta correspondiente por esta manipulación. El nivel de honorabilidad con el que se comporta esta familia, de horror”, asentó.