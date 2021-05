-Publicidad-

Ante la portada de la revista The Economist, que califica al presidente Andrés Manuel López Obrador como “el falso mesías de México”, el canciller Marcelo Ebrard reviró que la visión del medio corresponde a élites que “no entienden” lo que pasa en el país.

Este jueves por la tarde, Ebrard Casaubón hizo público su posicionamiento respecto a la publicación como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de que la portada causara polémica desde la mañana.

Y es que el artículo principal del semanario inglés, firmado por Israel Vargas, insiste en que, “en un mundo plagado de populistas autoritarios”, López Obrador pasa desapercibido porque no comparte los “vicios de sus pares”, entre los que menciona al brasileño Jair Bolssonaro y al húngaro Viktor Orban.

“No se burla de los homosexuales, no golpea a los musulmanes ni incita a sus seguidores a incendiar el Amazonas. Para su crédito, habla en voz alta y a menudo en nombre de los que no tienen dinero en México, y no es personalmente corrupto”, agrega la publicación, promotora del neoliberalismo económico en el mundo”, afirma.

No obstante, sin mayores argumentos, lo acusa de “impulsar políticas ruinosas con métodos incorrectos” y de ser un “peligro para la democracia”.

También se queja de que el presidente mexicano distinga en el “pueblo” y las “élites”, a cuyos miembros califica de “delincuentes y traidores a los que culpa de todos los problemas de México”.

Ebrard reprocha virulencia en época electoral

Ante estos señalamientos por parte del diario de ideología neoliberal, que en el pasado ha criticado a López Obrador, el canciller reclama que el semanario no haya sido sensible a ninguno de los argumentos que él planteó en su entrevista con el editor en México de la revista.

También critica la “fragilidad argumentativa” y “virulencia” del artículo en medio del proceso electoral que vive México, lo cual atribuye a “élites desesperadas”.

Destaca que, pese a la pandemia, México crecerá 6 por ciento en su economía este 2021 y que se ha posicionado como el décimo país por número de vacunas contra Covid-19 aplicadas a su población.

También considera “ridículo” que el artículo señale que López Obrador sea un peligro para la democracia, pues remarca que la prensa ha tenido plena libertad de criticar a su gobierno, pese a lo cual mantiene altos índices de aprobación.

“¿Acaso no será tiempo de cuestionarse que son las élites enojadas y exasperadas con el presidente López Obrador y no la mayoría que se siente representada y defendida las que estén equivocadas?”, cuestiona.

Y concluye la misiva señalando que “quizás es tiempo para que, parafraseando un artículo de su revista de hace algunos años, las élites exasperadas entiendan que no están entendiendo”.