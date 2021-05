-Publicidad-

El gobierno estatal investigará posibles abusos contra las normalistas de Teteles luego de rumores de que las de mayor grado estarían obligando a las más chicas a botear, tomar casetas y saquear camiones para financiar fiestas de graduación y otras actividades.

Así lo dio a conocer, en rueda de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, este lunes, en donde también exigió que se esclarezca la muerte de las dos alumnas el jueves pasado, a fin de conocer por qué las estudiantes se encontraban en el lugar de los hechos y quién las envió.

Ante esto, el mandatario poblano pidió que no lo hagan y no arriesguen su vida, pues la administración a su cargo ha cumplido la mayoría de las demandas que les han pedido, pues están a favor de la existencia de estas escuelas y no de que desaparezcan como según trascendió.

«Nosotros también exigimos el esclarecimiento de los hechos, donde perdieron la vida dos niñas que eran el futuro de sus familias, a nosotros no nos van a querer voltear la tortilla, estamos limpios, hemos actuado con honestidad, con limpieza, con buena fe, con ética«, asentó.

Esto, porque recordó que los hechos se dieron en la caseta de Cuapiaxtla, en el estado de Tlaxcala, por lo que su administración no tiene injerencia para investigar el caso.

Estarían siendo forzadas a tomar casetas

Por ello, dijo que está preocupado porque dentro del plantel las estudiantes sean forzadas a realizar actividades, se les limite o quite alimentación y se les imponga una orientación ideológica, por lo que señaló “Quién las mandó, quién las obligó a ir, por qué tomaron esas acciones”.

Barbosa Huerta afirmó que el gobierno ha destinado más de 18 millones de pesos en la normal, de los cuales 13 millones fueron para la rehabilitación de diez edificios y construcción de algunos nuevos, además de que paga 800 mil pesos mensuales de manutención y alimentos.

De igual forma, sostuvo que el autobús escolar que pidieron ya fue adquirido, el cual es de marca Mercedes Benz, con un costo superior a los 3 millones de pesos, solo que si no se ha entregado a las alumnas fue por el tema de la pandemia del Covid-19.

“Los acuerdos que hubo en 2019 cuando llegaron a grafitear Casa Aguayo, a todo le dije que sí y los pusimos por escrito, nada de que están apuntados y no cumplidos, no, los podemos revisar en este momento y la enorme mayor parte de esos acuerdos están cumplidos”, aseveró.

Demandas, casi cumplidas, afirma SEP

En su turno, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez explicó las obras fueron consideradas en cuatro etapas, una que consistió en la construcción de cuatro edificios que ya están concluidos; la segunda fue la remodelación de otros diez que serán terminados en las siguientes semanas, ya que hacen falta detalles como puertas de los salones y pintura.

Mientras que la fase tres y cuatro que contempla la remodelación del comedor, cocina y dormitorios, se encuentran en proceso de ejecución actualmente, en las cuales igual se incluye el suministro de mobiliario y equipo respectivo que ya está cubierto.

Detalló que la SEP destina 9 millones de pesos anuales para alimentos de las 430 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles, así como se han erogado 4 millones de pesos para colchones, sábanas, uniformes y chamarras, además de que pagó un adeudo histórico de 734 mil pesos que tenía la Normal.

Aunado a esto, dijo que cada semestre se les entrega material didáctico, cuyo importe es de 1 millones 350 mil pesos, al tiempo de recordar que una de sus peticiones al principio de la administración fue cambiar a los directores y se tomaron acciones al respecto.