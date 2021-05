Piden alumnas de la Normal Rural de Teteles destrabar demandas de 2019

-Publicidad-

Estudiantes de la Norma Rural de Teteles acusaron que el gobierno estatal no ha cumplido todos los acuerdos hechos en octubre de 2019, pues no se han ejecutado las obras ni adquirido el autobús, además de que el dinero de sus alimentos lo quieren destinar para otros fines.

En rueda de prensa, este jueves en la ciudad de Puebla, recriminaron que las autoridades les hayan prometido, tras diversas protestas que hicieron, que se atenderían sus demandas, las cuales no son recientes, sino desde hace años, pero a la fecha “todo sigue igual”.

Indicaron que en la reunión que tuvieron en su momento con el gobernador Miguel Barbosa Huerta y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez, afirmaron que a través del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) se haría cargo de los trabajos de mantenimiento en salones e instalaciones sanitarias.

Sin embargo, afirmaron que solo fueron los primeros días a revisar el estado en que se encontraban y habían empezado los trabajos, pero no los terminaron, y a pesar de esto ya se anunció que el regreso presencial de clases será a partir de agosto.

En el caso del autobús, dijeron que es para que las alumnas puedan realizar viajes con fines académicos, pero hasta el momento desconocen si el gobierno estatal ya lo adquirió o no, pues al plantel no ha llegado, cuando se supone que era lo primera que se haría.

Sostuvo que “si bien las llaman revoltosas”, las acciones que hacen no son solo por diversión, sino para presionar al gobierno, ya que de antemano saben que todas las alumnas de la normal son de escasos recursos y de lugares lejanos que ven a la institución como “su segunda casa”.

“Ya estamos hartas de que a casi 2 años no tenemos solución, nosotros no tenemos otra exigencia más que se respeten todos los acuerdos que se hicieron, que ya no haya palabrería ni promesas, porque es lo que siempre nos dan, como alumnas creímos de un cambio que habría en la normal, pero ya vimos que no”, asentaron.

Quieren destinar dinero para vacunas

Por otra parte, manifestaron que en días pasados les dijeron que el recurso que se destina para alimentos, que son 70 pesos al día por estudiante, sea ocupado para obras u otras acciones en la institución, lo cual se supone que no puede ser porque para eso se etiquetaron recursos.

Incluso afirmaron que en una mesa que tuvieron les plantearon que este dinero les sea intercambiado por vacunas contra la Covid-19 que en un futuro recibirán, con el argumento de que el tema de salud es prioritario, situación que recriminaron.

Asimismo, expusieron que las autoridades tienen la intención de reducir la matrícula de la institución y que la cantidad de alumnas que ingresen sea la misma de las que egresen, es decir, si al final de sus estudios son 100 las que salen, esa cifra será la que se permitirá como nuevo ingreso.

Dijeron que no les dieron un argumento concreto del porqué de la medida, pese a que en años pasados se estableció que serían 150 las que entrarían, ya que siempre en el transcurso hay varias que desertan, por lo que refutaron que, en lugar de dar una mayor oportunidad a los jóvenes de estudiar, les están poniendo trabas.

Tras esto, las normalistas exigieron una reunión con el gobernador Barbosa Huerta para darle a conocer sus inconformidades, pues desde hace más de un año no tienen contacto con nadie, por lo que incluso advirtieron que de no tener una pronta respuesta podrían hacer otras acciones como abrir las casetas como en años pasados.

Es necesario precisar que, en julio del año pasado, el mandatario poblano señaló que la pandemia del Covid-19 frenó el mejoramiento de infraestructura en la normal, así como la compra del autobús, por lo que será hasta que se levante la contingencia cuando se haría.