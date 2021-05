-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer la carta del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la que solicita información sobre el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por presunto lavado internacional de activos.

En su conferencia de prensa matutina, indicó que al igual que en el caso del exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, de quien reveló el expediente, decidió transparentar la solicitud a fin de que no haya sospecha por parte de sus opositores.

En la carta, que fue leída por el vocero Jesús Ramírez Cuevas, un agregado jurídico del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) solicita al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, apoyo en datos sobre “individuos y entidades corporativas”.

Según lo postulado por las autoridades norteamericanas, dichos sujetos, incluidos García Cabeza de Vaca, estarían involucrados en el lavado internacional de activos, por medio de distintas operaciones y viajes internacionales.

López Obrador señaló que sus “adversarios” pueden llegar a confundir y decir que se trata de una persecución política, que lo está ordenando el presidente o son propósitos electorales, el que la Fiscalía General de la República (FGR) haya emitido orden de aprehensión contra el mandatario tamaulipeco.

No habrá impunidad

“¿Imagínense si a este señor lo detienen en Estados Unidos? ¿Cómo quedamos nosotros? Como hemos quedado durante décadas, como tapaderas, como el país de la impunidad”, expresó.

Agregó que su gobierno no busca ser “el hazme reír” de nadie, pues “antes se solicitaba información y no se contestaba, o se decía que no había delitos”.