5 de mayo, Día Mundial de la Higiene de Manos

Con motivo del Día Mundial de la Higiene de Manos, que se celebra el 5 de mayo, el IMSS en Puebla, ha puesto stands para difundir información, y mejorar la técnica del lavado de manos, con el fin de evitar enfermedades infecciosas.

Los hospitales y unidades familiares que participaran en esta actividad serán el Hospital General de Zona No. 5 de Metepec, No. 10 de Nuevo Necaxa, No. 15 de Tehuacán, No. 20 La Margarita, No. 23 de Teziutlán, en el Anexo Covid de la UMF No. 6, la Unidad Médica Ambulatoria, y las instalaciones de la Oficina de Representación del Instituto en la entidad.

A partir de las 8:00 de la mañana a las 14:00 horas se realizarán actividades relacionadas a la “Técnica de la higiene de manos”, con el fin de evitar contagios de enfermedades infecciosas como como hepatitis A, salmonelosis y Covid-19.

Por lo que la técnica de lavado de manos se realiza frotándolas de manera vigorosa, para después con agua y jabón ir eliminando así la mayoría de los virus y bacterias que ocasionan dichas enfermedades. La duración de esta técnica debe ser entre 40 y 60 segundos para mayor efectividad.

Además el IMSS invita a los derechohabientes, trabajadores y público en general que se encuentren en las unidades visiten los stands para reforzar la técnica de higiene de manos y ayudar a crear conciencia

Editado por: Miguel Ángel Madrid Brizuela.