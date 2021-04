-Publicidad-

Entre lágrimas por haber sido abandonado a su suerte por en la frontera, un niño migrante pidió ayuda a un agente fronterizo en Texas, Estados Unidos. “Me dejaron botado”, exclamó el menor.

Este martes, comenzó a circular la grabación, de 45 segundos, realizada por el uniformado texano. En ella, captó el momento en el que el menor se acerca a la patrulla donde viaja y le pide ayuda porque lo dejaron “botado”.

“¿Me puede ayudar? Es que yo venía con un grupo de personas y me han botado, y no sé dónde están. Me dejaron botado”, expresa sin poder contener el llanto el menor, de unos nueve años.

Este pequeño, cuya nacionalidad e identidad se desconoce, forma parte de 19 mil menores de edad de un total de 171 mil migrantes detenidos por las autoridades estadunidenses.

Que desesperación y tristeza causa ver este video. “Me dejaron botado y no se donde están, tengo miedo": niño migrante perdido llora desconsolado en la frontera sur de Texas. pic.twitter.com/bhYg3he0V6 — Raúl Brindis (@raulbrindis) April 6, 2021

