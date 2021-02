IMSS refuerza programa de apoyo psicológico en Puebla

El IMSS informó que reforzó su programa de apoyo psicológico, y desde junio de 2020 brindaron 5 mil 125 consultas individuales en Puebla, pues personas han experimentado ansiedad, depresión, estrés y fatiga.

El programa psicológico está dirigido para trabajadores y derechohabientes que han cursado con problemas psicológicos secundarios o por haber padecido Covid-19.

Angélica María López Baqueiro, coordinadora auxiliar de los Servicios de Prevención y Promoción a la Salud para los trabajadores del IMSS, expresó que en un inicio fue solo dirigido a trabajadores que se encuentran en primera línea de batalla en atención a pacientes con Covid-19; sin embargo, por las secuelas de esta enfermedad, se extendió el programa a los derechohabientes con el fin de reincorporarlos a su vida diaria.

De las 5 mil 125 consultas individuales otorgadas de junio del año 2020 a la fecha, se han detectado trabajadores con ansiedad, trastorno depresivo desde leve, moderado hasta severo, estrés agudo y postraumático y síndrome de fatiga laboral, en algunos casos se han enviado a Interconsulta con Psiquiatría, así lo informó.

Se han otorgado 5 mil 026 terapias grupales, en donde se suman atenciones a un total de 10 mil 251 trabajadores que se encuentran en los distintos hospitales.

La coordinadora auxiliar expresó que se incorporaron a este programa 19 psicólogos, aparte del personal de base que conforma la plantilla de Psicología y se encuentran en las Unidades de Medicina Familiar No. 1, No. 2, No. 6, No. 11, No. 12, No. 55 y No. 57.

Este personal fue ubicado en las Unidades Hospitalarias, como el Hospital General de Zona (HGZ) No. 5 “Metepec”, No. 15 de “Tehuacán”, No. 23 “Teziutlán” y 20 “La Margarita”, así como el Módulo Anexo de la UMF No. 6 y el Hospital Anexo de “La Margarita” donde se requiere el servicio en apoyo a los trabajadores y derechohabientes que se encuentran viviendo momentos complicados y de difícil de manejo emocional.