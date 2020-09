FGE ubica a mujer que simuló su secuestro; pedía 120 mp

Your browser does not support the video tag.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla localizó a Rosalinda N, de 22 años de edad, quien presuntamente simuló su secuestro y exigió a sus familiares 120 mil pesos para el rescate.

De acuerdo con la denuncia, el 27 de agosto de 2020, la supuesta víctima salió del domicilio de su madre en el Fraccionamiento Hacienda San José, Puebla, argumentando que iría a vender unos productos; desde ese momento, sus familiares perdieron comunicación con ella, desconociendo su paradero.

Días después, la pareja sentimental de la mujer comenzó a recibir mensajes y llamadas mediante las cuales un hombre exigía 120 mil pesos para liberar a la afectada, razón por la que el denunciante se presentó para informar lo sucedido a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión (Feise), antes Fisdai.

La Fiscalía dio inicio a la investigación correspondiente conforme a los protocolos en materia de secuestro, asignándoles a los familiares un asesor en manejo de crisis y negociación.

Resultado de diversas diligencias, el 1 de septiembre de 2020 agentes investigadores ubicaron a Rosalinda N, en inmediaciones del Bulevar Valsequillo y Periférico Ecológico. Al ser presentada ante el Agente del Ministerio Público, la supuesta víctima señaló haber simulado su secuestro.