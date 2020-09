A 7 años de tener concesión, Agua de Puebla sigue con cobros excesivos, acusan

Your browser does not support the video tag.

A siete años de que se aprobó la privatización del agua en Puebla, vecinos de las distintas colonias señalaron que Concesiones Integrales sigue realizando cobros excesivos pese a escasez del servicio, sin dar mantenimiento ni mejorar infraestructura.

En rueda de prensa, “Silvia”, de la colonia 16 de Septiembre, acusó que Agua de Puebla hizo a su familia acreedora de un adeudo de 712 mil 719 pesos, para el cual, la concesionaria no ha querido llegar a un arreglo.

Otra habitante, pero de la colonia Santa María, aseveró que desde 2018 le llegó a su madre, de 83 años, un cobro de 37 mil pesos, por el que han metido amparos sin lograr resultados, por lo que han sentido “una gran impotencia”.

De Barranca Honda, vecinos comentaron que desde 2014 el servicio generalmente llega un día por semana, mientras que existen calles de la misma colonia en que solo cae en un horario de cinco a seis de la mañana, en un mismo día, pese a que Agua de Puebla les cobra alrededor de 2 mil 800 pesos anuales por persona.

Al respecto, Omar Jiménez Castro, activista e integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA), expuso que más de 100 colonias carecen de red de drenaje y servicio completo del vital líquido, lo que ha significado un riesgo sanitario en zonas como San Bernabé Temoxtitla, donde por falta de tratamiento a la planta residual “Atoyac”, han padecido malestares físicos por los olores que despide.

Refirió que no solo esa sino las demás plantas residuales no operan a su mayor capacidad mientras que solamente realizan “procedimientos primarios”, situación que, mencionó, ha provocado desastres como la espuma tóxica que se formó en la presa de Valsequillo en julio del 2019 y que cobró la muerte de un joven.

500 colonias reciben agua una vez por semana

También puntualizó que existen alrededor de 500 colonias que reciben pocas horas de agua a la semana, tales como Barranca Honda, Bosques de Manzanilla y Las Hadas, pese a que Concesiones Integrales les cobra una tarifa fija.

Jiménez Castro refirió que para iniciar operaciones, Concesiones solicitó en 2014 un crédito de mil 486 millones de pesos al banco Monex, que supuestamente sería destinado a pagar a contraprestación de la firma y que comenzó a pagarse en 2019, con intereses generados de 489 millones de pesos

Durante la pandemia, ha habido constantes señalamientos sobre la clausura del servicio en distintos locales, como el sanatorio Los Ángeles, así como abusos en cobro del concepto de factibilidad de más de 68 mil pesos.

En 2013, Congreso aprobó privatización

Fue el 12 de septiembre del 2013, cuando el Congreso local aprobó una reforma a la Ley de Agua para que los organismos operadores de los municipios dieran el servicio en concesión a empresas privadas que podrían establecer tarifas.

La iniciativa presentada por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle quitó a los ayuntamientos la administración del vital líquido, y fue avalada por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano (MC), Partido de la Revolución Demócrata (PRD), Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM); solo nueve diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se opusieron a la reforma.

El 14 de marzo del 2014, el Congreso avaló reestructurar las tarifas del agua para que incrementaran mensualmente, obligando a los usuarios a instalar medidores para el servicio y que se se pagara por litro.

La entrega de la concesión recibió críticas por su opacidad, ya que Moreno Valle no dio a conocer los pormenores del convenio que ganó Concesiones Integrales, el cual, determina que mantendrán la administración del vital líquido por 30 años y que, en caso de buscarse su revocación, el caso deberá ser discutido en instancias internacionales, “candado” que actualmente criticado por legisladores morenistas.