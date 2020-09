Planta “Atoyac”, con olores fétidos que generan malestares físicos, acusan

Your browser does not support the video tag.

La planta de tratamiento residual “Atoyac”, ubicada en el municipio de Ocoyucan, ha desprendido olores fétidos que provocan fuertes mareos y dolores de cabeza, según acusaron colonos, por lo que exigieron la intervención urgente del Soapap.

En un vídeo difundido en redes sociales, una vecina de la colonia San Bernabé Temoxtitla, señaló que desde el pasado 7 de septiembre, la planta ha desprendido olores fétidos que alcanzan a las primeras casas de la zona.

“Desde hace tres días huele demasiado como a gas, y ahorita que están las lluvias huele demasiado a drenaje”, comentó.

Indicó que en consecuencia, los colonos han padecido dolores de cabeza y mareos, que afectan principalmente a los niños, quienes a partir del olor han manifestado cansancio.

Al respecto, el activista del agua, Omar Jiménez Castro, exigió que Gustavo Gaytán Alcaráz, director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), de solución al conflicto, pues el olor es “insoportable” pese al uso de cubrebocas.

Por otra parte, refirió a Angulo 7 que las primeras viviendas se encuentran a aproximadamente 50 metros de la planta, y que el olor se debe a que no se cumplen con los procesos de calidad.

Cabe subrayar que hasta 2019, el 56 por ciento de las plantas tratadoras en Puebla se mantenían inoperantes, mientras que las restantes laboraban con deficiencias.