Alumnas de BUAP exigen crear unidades contra acoso en facultades y prepas

Alumnas de la BUAP exigieron la creación de unidades especializadas en cada facultad y preparatoria, para atender, prevenir y castigar la violencia de género, discriminación y acoso, la cual, deberá estar formada por expertos en la materia.

En su propuesta de trabajo, publicada en redes sociales, la Red de Mujeres Articuladas Universitarias de Comunicación y Mercadotecnia, propuso establecer una unidad interna en cada plantel, que también servirá para “velar por la paridad e inclusión dentro de la BUAP.

Para lograr su efectividad, mencionaron que deberá estar formada por especialistas en el tema “con experiencia comprobable”, así como alumnas y alumnos, que fungirían como becarios.

También, que las unidades deberán coordinarse con la Dirección Institucional de Igualdad de Género (Diige) -creada en junio-, sin que estén obligadas a dar rendición de cuentas a las direcciones de cada facultad o preparatoria.

De igual forma, las universitarias propusieron elaborar campañas sobre el acoso y violencia contra las mujeres, que den información sobre prevención, acompañamiento y de las medidas punitivas contra los agresores.

Exigen evaluación constante a docentes

Las alumnas también exigieron que cada tres meses, el cuerpo académico y estudiantes tomen talleres y seminarios sobre nuevas masculinidades, medidas para identificar conductas de acoso y de sensibilización ante violencias estructurales

Asimismo, que la dirección evalúe cada seis meses las condiciones de seguridad de las estudiantes en materia de acoso, para poder crear “rutas de sanación y justicia para las víctimas” y crear “una pirámide en donde se logre clasificar el grado y nivel de agresión” para generar acompañamiento especializado y sanciones.

Las jóvenes subrayaron que dicha propuesta será presentada en el Foro sobre Acoso y Hostigamiento Sexual de la BUAP, que tendrá lugar este miércoles, donde el rector Alfonso Esparza Ortiz pretende reunirse con las estudiantes para “solucionar” el tema del acoso.

Esto, cuando Esparza Ortiz constantemente ha sido señalado por “encubrir” a docentes acosadoras, algunos de los cuales, presuntamente operan una red de agresores sexuales en preparatorias de la BUAP, entre los que se encuentra Koichi Choda Watanabe, fundador de la disciplina de karate.

A cinco meses de que las universitarias hicieron público el ambiente de acoso que se vive en las instalaciones, la máxima casa de estudios poblana “por fin” canceló el contrato de dos profesores que incurrieron en dichas conductas.