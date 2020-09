Comuna, dispuesta a presentarle a Biestro el proyecto de obras del CH

Your browser does not support the video tag.

Con el fin de evitar comparecer ante el Congreso por irregularidades en las próximas obras del Centro Histórico, la Comuna aseguró que no habrá daños, que son necesarias y están abiertos a reunirse con el diputado Gabriel Biestro Medinilla para aclarar el proyecto.

En entrevista tras la ceremonia de colocación de bando solemne, la edil Claudia Rivera Vivanco señaló que no habrán daños en el patrimonio, pues la Gerencia del Centro Histórico supervisa el proyecto, al igual que ha habido diálogo con la Unesco en Puebla y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para vigilar las obras.

Esto, pues el pasado lunes, Biestro Medinilla señaló que el Congreso local llamará a comparecer a la presidenta municipal sobre dichas obras, bajo el tenor de un posible daño al patrimonio y de afectar a los comercios de la zona.

Al respecto, Rivera Vivanco subrayó que el diputado “no conoce cómo son los procedimientos” de dicho proyecto, a la vez que refirió que el 90 por ciento de estas obras son de dignificación e incluirán la rehabilitación de drenaje en el corazón de la ciudad, asunto que corresponde a Agua de Puebla pero que la Comuna tomó por “la necesidades” de quienes habitan ahí.

Por su parte, la secretaria del ayuntamiento, Liza Aceves López, refirió que el intento del diputado es una “intromisión” a la administración municipal, pues es “probable que Biestro Medinilla tenga aspiraciones políticas y que quiera ganar reflectores”, toda vez que lo invitó a reunirse con la Comuna para “aclarar” el proyecto que se han negado a transparentar.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Eduardo Covián Carrizales, defendió los trabajos en el Centro Histórico al argumentar que son necesarios pues hay zonas en los parques donde el suelo está desprendido.

Aumento a “naranjitas” será en octubre

En otro tema, la alcaldesa comentó que el aumento salarial del 4.1 por ciento que exigen las trabajadoras del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), se dará en octubre conforme la ley lo permite, toda vez que será retroactivo.

Puntualizó que las trabajadoras han sido “motivadas” a manifestarse por desinformación, pues comentó que la “prioridad” de la Comuna es el derecho laboral.

El pasado lunes, más de 200 “naranjitas” se manifestaron en la sede del OOSL, ubicada en bulevar Valsequillo, para exigir el aumento que sí se dio a otras dependencias, además que pidieron cubrebocas de mejor calidad.

Gobierno estatal, “omiso” en permisos de obra

Por otra parte, Rivera Vivanco defendió que existe un convenio de colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y el gobierno estatal, para dar permisos de construcción, ante señalamientos del Ejecutivo sobre que carece de facultades.

Y es que el pasado lunes, el gobernador Miguel Barbosa Huerta comentó en conferencia de prensa, que dicha secretaría expidió “hasta mil permisos sin atribuciones” de los cuales, aseveró que tenían constancia.

Ante esto, la edil mencionó que dichos comentarios se deben a que sus titulares “no le comparten la información correcta, pues ha habido un convenio entre ambos niveles, toda vez que acusó que ha sido el gobierno estatal quien ha tenido omisiones en no dar respuesta a las solicitudes.

“Ellos lo deberían de saber, que la ley nos obliga a dar respuesta y más cuando es interinstitucional para dar resultados a los ciudadanos; han habido estas omisiones pero mientras no exista un documento previo, el que existe sigue respaldando las acciones”, comentó.