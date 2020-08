“Naranjitas” se van a paro; exigen al ayuntamiento aumento salarial del 4.1%

Your browser does not support the video tag.

Más de 200 “naranjitas” del OOSL mantienen paro para exigir insumos de protección contra Covid-19 y un alza salarial del 4.1 por ciento que otros empleados del ayuntamiento recibieron; el organismo de limpia justificó que no se lo dieron por falta de representación sindical.

De acuerdo con la representante de las trabajadoras, Dolores Cortés Rosas, fue a las 05:00 horas cuando comenzaron a manifestarse en bulevar Valsequillo, frente a la sede del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), ubicado en la colonia Bugambilias, bloqueando ambos sentidos de la avenida a la altura de la estación Bomberos, de la línea tres del Ruta.

Esto, para exigir al ayuntamiento el incremento del 4.1 al salario directo, que la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco anunció el pasado 17 de agosto para trabajadores de la Comuna y Organismos Públicos Descentralizados (OPD’s).

Y es que Cortes Rosas comentó que la administración nunca se puso en contacto con las trabajadoras para notificar del aumento, quedando excluidos los trabajadores del OOSL, pese a que son un Organismo Descentralizado.

Comentó que sin el sector más abandonado en cuestion salarial, pues perciben 3 mil 600 mensuales, cantidad con la que deben adquirir sus propios cubrebocas y gel antibacterial, ya que el organismo los da a cuenta gotas.

Por ello, aseveró que se mantendrán en paro “hasta que nos den una solución a nuestros problemas”, toda vez que no ha habido acercamiento con las autoridades.

Insumos contra Covid, pocos y de mala calidad

Aunado a lo anterior, Cortes Rosas aseveró que reciben pocos insumos por parte del ayuntamiento para protegerse del Covid-19, cuando la administración ha presumido de cuidar la salud de sus empleados.

Señaló que únicamente les dan un cubrebocas y una botella pequeña de gel cada dos meses desde que inicio la pandemia, y que el recipiente de gel debe llenarse con el supervisor, por lo que, ante la falta de recipientes, deben esperar.

También, que los guantes que les brindan son de mala calidad, por lo que no las protegen lo suficiente, razón por la que las propias trabajadoras deben comprar sus insumos, y por lo que, comentaron, es más necesario el aumento salarial.

Sin aumento, por falta de líder sindical

Por su parte, el OOSL emitió un comunicado donde argumentó que las “naranjitas” no entraron en la negociación del aumento salarial, ya que su sindicato, “General Ignacio Zaragoza”, carece de representante legal.

Se menciona que “las negociaciones están a tiempo de desarrollarse”, pues tienen hasta el mes de octubre para que concluya el proceso.

De igual forma, que el OOSL ha “reforzado los protocolos de seguridad, salud e higiene” en el personal, para evitar contagios de Covid-19, “por lo que se han entregado los insumos correspondientes”.

Cabe señalar que hasta este lunes, la entidad registro 440 nuevos contagios durante el fin de semana, llegando a un total acumulado de 29 mil 320 casos.