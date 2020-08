Puebla reporta 440 casos de Covid-19 durante el fin de semana

Your browser does not support the video tag.

Puebla registró durante el fin de semana 440 casos nuevos de Covid-19, siendo sólo el viernes cuando superó los 200 casos, con lo que llegó a un acumulado de 29 mil 320, mientras que las defunciones se reportaron 38, para llegar a un total de 3 mil 709.

En rueda de prensa, el secretario de Salud (S), José Antonio Martínez García, señaló que la diferencia con el último reporte que dio (dio), que eran de 28 mil 687 casos, son 633 más, debido a que 193 son contagios rezagados de varios días atrás.

El funcionario estatal comentó que las muestras de laboratorio de salud pública que se han aplicado hasta el momento son 45 mil 614, por lo que las que han salido positivas corresponde al 62.9 por ciento.

El secretario desglosó que los 440 casos nuevos que hubo durante el fin de semana se dividen en 213 de viernes para sábado, 117 de sábado para domingo y 110 de domingo para lunes 110, por lo que los casos activos que se tienen hasta el momento son mil 133 en 80 municipios.

En lo que respecta a los decesos, informó que el viernes hubo 19, el sábado se registraron 11 y el domingo ocho, por lo que el acumulado de 3 mil 709 equivale al 12.7 por ciento del total de contagios registrados en lo que va de la pandemia.