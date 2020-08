Congreso local llamará a comparecer a Rivera por no transparentar obras

Your browser does not support the video tag.

El diputado local de Morena y presidente del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, dijo que se llamará a comparecer a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco por autorizar obras en el Centro Histórico sin transparentarlas y en plena pandemia, afectando a negocios de la zona.

Así lo dio a conocer en entrevista durante la inauguración del Centro Administrativo para el Bienestar de San Andrés Cholula, quien aseguró que pronto se discutirá llamar a comparecer a la edil morenista.

Y es que cuestionó que el ayuntamiento tan solo la semana pasada haya aprobado redireccionó 135 millones de pesos para obras en el Centro Histórico, como la remodelación de fachadas y parques, y que en estos días ya saldrá el fallo del proyecto para ver qué empresa será la encargada de la licitación.

“Se autoriza el presupuesto hace una semana o dos y ya parecer ser que pasado mañana es el fallo ¿Cómo un proyecto de esa naturaleza se está haciendo tan al vapor?”, comentó.

Biestro Medinilla indicó que dichos recursos se pueden destinar a juntas auxiliar, donde hace falta invertir en infraestructura para dotar a las familias de los servicios básicos, como drenaje, agua potable, electricidad, y más.

Además, sostuvo que las obras en el Centro Histórico únicamente afectarán la afluencia de personas, por lo que quienes pagarán las consecuencias negativas serán los negocios que apenas pudieron reabrir gracias que Puebla logró estar en el semáforo epidemiológico color naranja, pues los casos de Covid-19 han disminuido.

El diputado de Morena indicó que Rivera Vivanco prefirió no consultar el proyecto con los empresarios establecidos en el Centro Histórico, ya que el sector se opone, por lo que anunció que este lunes se reunirá con los afectados para ver de qué manera se les puede apoyar.

Por lo anterior, informó que el Congreso local llamará a comparecer a la alcaldesa, lo que puede ser de manera presencial o virtual, como lo han hecho varios funcionarios, con el fin de que expliqué los motivos de por qué decidió invertir en la remodelación del Centro Histórico en plena pandemia en lugar de dirigirlo a “donde más se necesita”.

- Anuncio -

Cabe mencionar que este mismo lunes, antes de la entrevista con Biestro Medinilla, el ayuntamiento de Puebla dio a conocer en rueda de prensa que no transparentará los proyectos ejecutivos de las obras de infraestructura planeadas para este año, incluida la remodelación del Centro Histórico, sino hasta que los trabajos concluyan, pese a las acusaciones de opacidad.