Ayuntamiento no transparentará proyectos de obras hasta que concluyan

El ayuntamiento de Puebla no transparentará los proyectos ejecutivos de las obras de infraestructura planeadas para este año, incluida la remodelación del Centro Histórico, sino hasta que los trabajos concluyan, pese a las acusaciones de opacidad.

Así lo señaló el tesorero municipal, Armando Morales Aparicio, en rueda de prensa virtual, donde aseveró que en la pasada Comisión de Hacienda y Patrimonio del viernes, el titular de Infraestructura, Israel Román Romano, expuso que los proyectos ejecutivos serán transparentando hasta que concluyan.

Se tratan de los proyectos relacionados a los 400 millones de pesos, redirigidos de otras secretarías, para obras en juntas auxiliares y el Centro Histórico, entre la que destaca la remodelación de la calle 5 de Mayo y la creación del corredor Xonaca, cuyos trabajos arrancan en septiembre.

El tesorero comentó que en la comisión expusieron cifras de avances pero solo de los proyectos que ya concluyeron, quedando suspendida la transparencia de los ya mencionados.

Esto, en un marco donde las facciones opositores del G5 y el Partido Acción Nacional (PAN), han acusado opacidad en el ejercicio de obras, mismas que iniciaron con la instalación de los bolardos en la capital.

De igual forma, ante quejas de regidores panistas sobre que la redirección económica no fue valorada en la Comisión de Patrimonio y Hacienda antes de ser llevada a Cabildo, Morales Aparicio argumentó que estaba dentro de sus facultades y de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco subirla directamente, conforme a la Ley.

Al respecto, la edil respaldó está acción con el principio de “mayoría de razón“, que permite saltar procesos comunes, como las comisiones, siempre y cuando haya una “causa” de mayor motivo.

Por ello, “invitó” a la oposición a “trabajar” conjuntamente y a ser más participativos, sin anteponer aspiraciones “individuales”.