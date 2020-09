A 3 años del feminicidio de Mara, no hay sentencia por falta de evidencia: TSJ

Your browser does not support the video tag.

A poco más de tres años del feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, estudiante de la Upaep, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) señaló que su caso aún no se resuelve porque el MP y el acusado han presentado insuficientes para determinar al culpable y dictar sentencia.

En entrevista, el presidente del TSJ, Héctor Sánchez Sánchez, dijo que la defensa de Ricardo Alexis, conductor de Cabify y presunto responsable ha presentado recursos legales, mismos que deben ser escuchados por el juez que lleva el caso.

Agregó que el trabajo del TSJ es escuchar a ambas partes, por lo que cuando el Ministerio Público (MP) presenta pruebas, estás son analizadas, pero la parte acusada presenta otras evidencias para demostrar la inocencia de su cliente.

Lo anterior, explicó, alarga el proceso de sentencia, pues “todos los recursos deben ser escuchados”, ya que el caso de Mara Fernanda se encuentra en etapa de audiencia, que -detalló- es cuando se desahogan las pruebas.

TSJ debe escuchar a ambas partes

Ante la pregunta si el MP ha llevado mal la investigación del feminicidio de la alumna de la Upaep ocurrido el 8 de septiembre de 2017, o si alguna parte ha fallado, Sánchez Sánchez sostuvo que no hay culpables que señalar, ya que ambas partes han hecho su trabajo.

Y es que anteriormente el presidente del TSJ afirmó que en promedio, un juicio por feminicidio toma un año en resolverse, aunque aclaró que el periodo suele aumentar si la defensa, como en el caso de Mara Fernanda, presentan recursos que deben ser analizados por el juez a cargo del caso en turno.

Mara Fernanda, de 19 años, fue reportada como desaparecida el pasado 8 de septiembre de 2017, pues no regresó a su casa luego de haber abordado en San Andrés Cholula un vehículo conducido por un chofer de Cabify, identificado como Ricardo Alexis.

Para el 15 de ese mes y año, la Fiscalía General del Estado (FGE) halló sin vida y envuelta en una sábana del Motel del Sur a la estudiante de la Upaep, quien de acuerdo a la investigación fue raptada por el conductor de Cabify, quien tras llevarla a su casa, decidió no bajarla para llevarla al motel mencionado.

Hasta 2018 hubo avances

Para el 4 de octubre de 2017, Ricardo Alexis fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio, sin embargo, debido a que la el MP tenía solo cuatro meses para presentar pruebas, el caso fue desestimado, y se tuvo que detener de nuevo al conductor de Cabify, lo que dio inició a que la defensa presentara una serie de recursos para retrasar la sentencia resolutoria.

Después de un año y tras cuatro audiencias, el pasado 18 de septiembre de 2018, el Juez de Control vinculó a proceso a Ricardo Alexis, como presunto responsable del feminicidio de Mara Fernanda; los papás afirmaron que buscarán que también se le procese por violación.

Días después, Gabriela Miranda López y José Alejandro Castilla, papás de Mara Fernanda Castilla Miranda, interpusieron una demanda civil contra la empresa Cabify por el feminicidio de la joven de la Upaep en septiembre del año pasado y pidieron indemnización.