El Colectivo Buena Vida informó que la marcha del orgullo Lgbtttiq no se llevará a cabo este año debido a la pandemia de Covid-19, aunque detalló que otra “asociación civil”, misma que –acusó- no velan por los derechos humanos, organiza una “marcha motorizada”.

A través de un comunicado, se aseguró que la Asociación para la Protección de la Pluralidad Sexual (APPS) convocó a una movilización en vehículos para “celebrar” a la comunidad Lgbtttiq (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y Queer), la cual no es incluye, pues prohíben la asistencia a personas que no van en automóvil.

El Colectivo Buena Vida recordó que APPS hizo lo mismo durante 2019, al organizar una marcha, sin convocar a otras asociaciones que defienden los derechos de dicho sector, además de invitar a “personas de Televisa” como los Wapayasos, así como participaron regidores de Morena.

Por lo anterior, se deslindaron de la movilización vehicular, argumentando que se hace con motivo de “celebración”, pero la comunidad Lgbtttiq “no tiene nada que celebrar, pero si mucho que exigir”, pues se indicó que aún son víctima de violencia verbal, física y sexual, además de enfrentar situaciones adversas, como ahora por la pandemia, donde muchos de los miembros no tienen para comer.

Y es que el colectivo señaló que el objetivo de sus marchas es visibilizar la situación de injusticia y discriminación que viven, lo que la “marcha motorizada” no hace, y han convertido su lucha en “una burla”.

Asimismo, puntualizó que por 15 años, el Comité Orgullo organizó las movilizaciones que hacían con motivo del Mes del Orgullo de la comunidad Lgbtttiq, aunque para este 2020 no se hará ningún evento, pero llamaron a la población a reflexionar sobre el tema.