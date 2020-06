Ante oposición, Morena, PT y PVEM pactan frente de apoyo a AMLO

Your browser does not support the video tag.

Ante una posible coalición de los partidos de oposición, los dirigentes nacionales de Morena, PT y el PVEM pactaron formar un “frente” de respaldo al gobierno de presidente Andrés Manuel López Obrador que se manifestará el 4 de julio, y rumbo a los cómicos de 2021.

Así lo dieron a conocer este jueves, en conferencia de prensa, Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, Alberto Anaya Gutiérrez, del Partido del Trabajo (PT), y Carlos Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes coincidieron en mostrar “respaldo total” al mandatario.

Refirieron que el el próximo 4 de julio realizarán una jornada de apoyo a López Obrador y a las medias que ha tomado su administración contra la pandemia de Covid-19 en las 64 mil secciones electorales del país.

“Será una gran movilización virtual para respaldar al presidente, auxiliar y reforzar las medidas de la emergencia sanitaria, y será un acercamiento con todos los sectores sociales”, expuso Ramírez Cuéllar.

Asimismo, comentó que la alianza responde a lo que consideran una campaña contra el presidente desde organismos empresariales, sectores de la economía y partidos de oposición, la cual puede afectar a las instituciones en México.

“Encontramos una especie de revancha electoral que puede trastocar el equilibrio de nuestros organismos calificadores de los procesos electorales o que incluso puede provocar la intervención de organismos externos”, indicó.

“Más que venir a anunciar una coalición, es anunciar un respaldo total al presidente de la República”, agregó.

Plantean mesa rumbo a comicios de 2021

Por su parte, Anaya Gutiérrez planteó “construir una mesa de trabajo a efecto de construir un proyecto unitario y es un aspecto fundamental por todo lo que se juega el año que entra”.