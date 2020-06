Your browser does not support the video tag.

A través de Once Niñas y Niños se podrá disfrutar de una programación educativa y lúdica como parte del programa Casa en “Verano Divertido”, que durará hasta el 7 de agosto, para que durante vacaciones, alumnos puedan aprenden con proyectos creativos.

Y es que se contará con cápsulas musicales, a cargo de las Orquestas de la Nueva Escuela Mexicana (ONEM), lo que igual se podrá disfrutar tanto por Once Niñas y Niños, como el Canal 11.2 del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Las transmisiones iniciarán con un programa de media hora de aprendizajes por proyectos creativos, de 9:30 a 10:00 horas; además de espacios para cápsulas de activación física y musicales, éstas últimas a cargo de las ONEM; en el espacio de Actividad Familiar, se tendrán contenidos culturales y musicales, utilizando los videos de Aprende Música en Casa.

Para comenzar el próximo Ciclo Escolar 2020-2021, durante la semana del 3 al 7 de agosto, se transmitirán dos programas con un recuento de las actividades divertidas y se explicará cómo se llevará a cabo el regreso a clases en la nueva normalidad.

Estos materiales también estarán disponibles en redes sociales y en la página web de la SEP.