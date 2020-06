Your browser does not support the video tag.

Operadores del rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, azuzan a la comunidad universitaria para defenderlo de auditorías que se niega a que le realice el gobierno estatal y la investigación contra su hija, a través mensajes y videos publicados en redes sociales del hashtag #YoSoyEsparza, donde “dan a conocer los logros” de su administración.

De acuerdo con diversas fuentes, dichos mensajes comenzaron a ser difundidos el 4 de junio por directivos y miembros del Consejo Universitario (CU), entre la comunidad universitaria, con el objetivo de vincular a la universidad con el rector.

Para ello, propusieron resaltar “los cambios” que han ocurrido dentro de la institución durante los últimos 7 años, que corresponden a la administración de Esparza Ortiz, destacando así “su labor” y el porqué “se suman” a defenderlo.

“De su unidad académica o la institución en general, ¿conoce a alguien o algunas personas que quieran sumarse en apoyo del rector, haciéndose un video sencillo con un testimonial?”, comienza el mensaje.

Posteriormente, tras una explicación de cómo deberá estar dirigido, se expone que “la idea es decir algo que le conste a la persona y lo vea como un cambio positivo en la Uni y finalice diciendo “Soy… (su nombre) y soy Alfonso Esparza”.

En otro mensaje, se destaca a los profesores que “hay mucho de donde aportar” para la campaña, pues pueden tomar testimonios de intercambios, certificaciones de inglés, servicios médicos, estímulos y “condiciones laborales”, pese a que la administración de Esparza Ortiz ha sido acusada por amenazar a trabajadores que critican su falta de apoyo a la comunidad universitaria.

Alumnos no se suman, solo personal

Destacó en redes sociales que quienes mayoritariamente se sumaron a la campaña fueron directivos, académicos y representantes del CU, con los hashtags #OrgulloBUAP, #BUAPestoycontigo y #SoyEsparzaSoyBUAP, quienes constantemente han refrendado su apoyo “incondicional” hacia quien se niega a ser auditado por parte del gobierno estatal.

De dichos mensajes, destaca el del director del Complejo Regional Centro, José Manuel Alonso Orozco, quien en un video publicado en 8 de junio en su cuenta de Facebook, expresó lo siguiente:

“Alfonso Esparza no está ahí por capricho. Lo elegimos más del 80 por ciento de la comunidad universitaria. Desprestigiar al rector, es desprestigiar a nuestra alma mater. Eso daña a los universitarios, daña a los poblanos, y eso me daña a mí”.

Otra docente destacó por la misma red social que los cursos de capacitación, impartidos por la institución, permiten desempeñar su trabajo “eficazmente”, sin agregar más al respecto.

Incluso, el vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local, Javier Casique Zárate, se unió a la campaña con un mensaje compartido el 4 de junio.

“Vivimos tiempos difíciles en Puebla. La polarización se ha convertido en el sello personal del ejecutivo. Mi solidaridad con el rector de nuestra máxima casa de estudios, por el evidente acoso no solo a él, también a su familia. Hoy es él, mañana puede ser cualquiera”, comentó.

Esto, en un escenario donde trabajadores de la universidad han acusado a Esparza Ortiz de utilizar a la BUAP para defender a su hija, Andrea Esparza Vergara, contra la investigación del gobierno estatal por supuesto manejo de recursos de procedencia ilícita.