Acusan de fraude a Cenadem al dar cheques sin fondos para iniciar proyectos

Poblanos que registraron sus proyectos ante el Cenadem acusaron fraude de su presidente, Jorge Luis Herrera Córdova, por 230 mil pesos, pues no dio los recursos para la operación de más de 60 negocios y por el contrario, otorgó cheques sin fondos.

En entrevista con este medio, uno de los afectados, que prefirió no dar su nombre para evitar represalias, explicó que esta situación se generó en diciembre pasado, luego de que los titulares de los proyectos fueron a cobrar el cheque al banco y la asociación les dijo que no tenía fondos.

Explicó que en un principio, lo invitaron a sumarse al Cenadem y lo hizo con cinco proyectos, pagando 18 mil 500 pesos por cada uno para su ingreso, pero a la par de ello le dijeron que buscará a personas que quisieran integrarse al programa de emprendedores para que los ayudaran a poner en marcha sus negocios.

Indicó que consiguió afiliar al Centro Nacional de Desarrollo Emprendedor (Cenadem) a 60 negocios, con un esquema diferente, por lo que el costo por cada proyecto era de 2 mil 500 pesos en Puebla, ya que igual puso en marcha esta actividad en otras entidades del país donde igual ha habido quejas de fraude.

Refirió que la mayoría de negocios que se abrirían pequeños del estilo de peluquerías, panaderías, estéticas, de unas artificiales, puestos de tacos, entre otros, lo cual podía iniciarse con el monto de 15 mil pesos que les darían.

“Tú pagabas por el ingreso al programa para el proceso de incubación y con esto te iban a dar un recurso para fomentar el crecimiento económico y otras cosas, pero nunca existieron cursos, sino que solo te afiliabas, pagabas el dinero y ya no contestaron”, pronunció.

De acuerdo con fotografías de los cheques hechas llegar a este medio se puede observar cómo cada uno era por un monto de 15 mil pesos, los cuales debían cobrarse en el banco HSBC, pues fue la institución bancaría en la que se hizo el pago para ingresar.

Indicó que, al haber atraído a las personas y fungir como el enlace ante el Cenadem, los afectados al darse cuenta de que no pudieron cobrar el dinero le empezaron a reclamar, por lo que tuvo que comunicarse con Herrera Córdova para pedir una explicación, pero lo único que recibió fueron largas.

Pago por registro de proyectos ascendió a 230 mp

En ese tenor, el denunciante señaló que ante la falta de respuesta tuvo que erogar los más de 230 mil pesos de su bolsa, dado que es la suma de lo que se depositó por los 60 proyectos para iniciar los negocios, motivo por lo que busca que el hecho no se quede impune.

Precisó que para ello presentará una denuncia por fraude por el monto total que se prometió, que asciende 900 mil pesos, contra Herrera Córdova y Elizabeth Taylor García, ya que ambos fungían como apoderados legales de “Sociedad Cenadem de México”, la cual se sumará a la que enfrenta en Michoacán.

Agregó que no ha podido proceder legalmente por la pandemia del Covid-19 en Puebla y el país, además de que representa a una persona de la tercera edad y no quiere ponerlo en riesgo, por lo que esperará a que la situación mejore para actuar jurídicamente.

Dijo que estos 60 afectados son del grupo de poblanos que atrajo para sumarse al programa, pero que son alrededor de 200 los que se vieron afectados con este fraude, sin embargo, los demás no han querido proceder contra dichos personajes.

Aunado a esto, aseveró que en una reunión que tuvieron con Herrera Córdova el año pasado les adelantó que una vez que estuvieran operando los proyectos en caso de ganar algún contrato o licitación, tenían que darle el 15 por ciento del monto total con que se les apoyo, es decir, 2 mil 250 pesos por estar en el padrón de proveedores.

“No me interesa afectarlos a ellos, pero el problema es que no ha habido respuesta, por ello igual me dijeron los delegados que él tenía en los estados donde tiene presencia, porque son alrededor de mil las personas que se han visto afectados con Cenadem y para que no siga cayendo más gente”, concluyó.