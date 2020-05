Falta de equipo médico y alimentos, los problemas

*Deben atenderse de inmediato, pide Aquiles Córdova Morán

El dirigente nacional del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Morán, insistió en que el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador debe resolver con urgencia las necesidades de médicos y enfermeras que atienden a pacientes del coronavirus, así como entregar alimentos o recursos económicos a 80 millones de mexicanos que ya no los tienen porque perdieron su empleo o fueron suspendidos temporalmente de sus fuentes de trabajo.

Explica que este llamado no pretende sacar raja política, como acusan los morenos cuando desacreditan a quienes piden al Presidente de la República la aplicación de un plan, encaminado a atender las necesidades de los más pobres y proteger a las víctimas del coronavirus.

En un video-mensaje dirigido a los mexicanos, Córdova Morán indica que su petición transmite las necesidades de miles de mexicanos que se han acercado al antorchismo, solicitando ayuda y denunciando que en sus colonias y pueblos no han recibido apoyo del gobierno.

Además, junto con otros dirigentes del Antorchismo en el Estado de Puebla, señala:

-En la tercera fase de la pandemia del coronavirus en el país, miles de médicos y enfermeras continúan ejerciendo y exponiendo su vida sin los insumos necesarios, pese a que el gobierno ha informado acerca de la importación de equipo médico.

-Los hospitales se encuentran saturados, principalmente en zonas metropolitanas y no se habilitan más hospitales para los pacientes.

-Los mexicanos afectados por la falta de ingresos, suman casi 80 millones de personas, quienes obligados a atender la campaña Quédate en casa, lo han hecho en la medida de lo posible, sin embargo, conforme pasan los días se han quedado sin recursos para la compra de alimentos.

-Es urgente la atención a estas familias, mediante entregas de dinero en tarjetas o despensas en especie, pero es necesario que se entregue el apoyo a todos los que lo requieren.

ES URGENTE LA AYUDA

-Las cifras son simples. Antes de la pandemia, 10 millones de mexicanos padecían pobreza salarial, pero ahora se incrementó. Otros 26 millones no tenían acceso a seguridad social. Cinco millones de personas padecían hambre. Otros 3.7 millones no tienen agua ni electricidad. Eran 31 millones trabajadores activos en 3 millones de empresas que, al cerrar, ya no reciben salario. Los mexicanos que antes ya padecían pobreza, más los que se suman, suman alrededor de 80 millones de mexicanos que necesitan ayuda de su gobierno.

El dirigente del Movimiento Antorchista, la organización social más grande del país, con más de tres millones de mexicanos organizados, considera de extrema urgencia atender este sector y agrega:

-Antorcha ha propuesto un plan nacional de entrega de despensas, pero el gobierno no quiere responder. Hay quien propone entregar 3 mil 700 pesos mensuales, si lo van a hacer, urge que se haga.

-El Antorchismo no habla para desacreditar o poner en mal al gobierno, habla, eleva su voz en nombre de la gente que está muriendo y que necesita que el gobierno resuelva sus necesidades, que se atienda la falta de ventiladores, insumos médicos, apoyo al personal de salud y que haya suficientes y eficientes hospitales y clínicas.

-También Antorcha levanta la voz por los que tienen hambre, por lo que no tienen alimentos en sus hogares.

-A nivel nacional, miles de familias han alzado la voz colocando trapos blancos en sus casas y la gente pide que le ayuden a solventar sus necesidades de alimento. Incluso ya inician las protestas en los Estados de Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México.

HAMBRE EN LA MESA DE POBLANOS

El hambre se instaló en la mesa de los poblanos, afirma Juan Celis Aguirre, líder del Movimiento Antorchista en Puebla y sostiene que en Puebla no hay una política económica diseñada para aminorar la pobreza ni la desigualdad. Agrega también:

-Estudios científicos confirman que los municipios con más pobreza en México presentan más enfermos de coronavirus y más defunciones. Puebla Capital es uno de esos casos, junto con Tijuana, Ecatepec, Iztapalapa, Nezahualcóyotl y la delegación Gustavo A. Madero de la CDMX.

-La pobreza impide que millones de personas puedan obedecer el #QuédateEnCasa y estar sin trabajo y sin salario.

-Las medidas de sana distancia y distanciamiento social son difíciles de mantener para los mexicanos que tienen que vivir al día, en la precariedad laboral o que se autoemplean en el sector informal.

-La crisis alimentaria es alarmante. En Puebla Capital, el 50 % de la población no puede comprar la canasta básica completa. En el estado, 4 de cada 10 poblanos padecen lo mismo. Con la crisis económica que ha generado la pandemia del Coronavirus se han incrementado los niveles de pobreza y hambruna.

-El Gobierno de Miguel Barbosa debe atender el problema económico. Exigimos un verdadero plan estatal de distribución de alimentos, que es lo que le urge al estado. El hambre genera revueltas y puede crear un conflicto social severo. Es mejor atender este problema ahora y no esperar a que la presión social se agudice.

Finalmente, Nibardo Hernández Sánchez, diputado local por el distrito 23 de Acatlán de Osorio, del Movimiento Antorchista, denunció las condiciones en que se encuentran los habitantes de la mixteca poblana al caer las remesas, pues los pobladores ven difícil conseguir el alimento diario.

Demandó un plan de reactivación económica para la mixteca. Viven de las remesas, pero estos días ya no podrán enviar pues en Estados Unidos ya no hay empleo.

En fin, como escribió Juan de Palafox y Mendoza (España, 1600-1659) en uno de sus poemas:

No hacen la razón los estados,

sino las obras, no la autoridad,

sino el discurso, no el poder,

sino el entendimiento

y en el que este vence,

sea el que fuere,

este vence y convence.

raultorress@hotmail.com

