Van contra taller y dueños de helicóptero donde murieron Martha Erika y RMV La SCT suspendió a la propietariadel helicóptero donde murieron la exgobernadora Martha Érika Alonso Hidalgo y el senador RafaelMoreno Valle, así como al taller que lo revisó, por falta de mantenimiento que derivó en su caída, mientras que la FGR procederá penalmente contra los responsables. Así lo señaló este viernes el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, quien indicó que Servicios Aéreos del Altiplano (empresa que rentaba la aeronave) y Rotor Flight Services (taller que le daba servicio) incurrieron en “operaciones, mantenimiento y despacho inadecuados”. Lo anterior, al dar a conocer el Informe Final del Accidente del Helicóptero Matrícula XA-BON, ocurrido el 24 de diciembre de 2018, donde se establece que la arrendadora y la tripulación tomaron la “decisión inadecuada de continuar realizando vuelos, teniendo conocimiento de un mal funcionamiento intermitente del actuador lineal de alabeo del Sistema de Aumento de Estabilidad (SAE) número dos, en vuelos previos, sin apego al contenido de la Lista de Equipo Mínimo”. Y es que, según la inspección realizada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el taxi aéreo siguió operando pese que, desde el 13 de diciembre de 2018, se detectó un daño en el actuador lineal de alabeo (movimiento de una aeronave alrededor del eje que va del morro a la cola) del SAE número dos, que había sido reparado anteriormente. Una “tomografíacomputarizada” al otro actuador lineal de alabeo del SAE, el número uno, halló además que había “dos tornillos sueltos” en esta pieza, sin que esta falla hubiera sido reportada. El dictamen de causa probable determinó que el piloto de la aeronave perdió el control de la misma “debido a un alabeo repentino hacia la izquierda, que no fue recuperado por el piloto al mando, provocando que el helicóptero se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno”. Helicóptero no debió despegar ese día, sentencian Este movimiento –concluyó– “se debió posiblemente a que ambos actuadores lineales de alabeo se extendieron de manera simultánea, sin haber sido comandados”. En este sentido, la investigación también acusa una inadecuada cultura de seguridad operacional del Taxi Aéreo, así como insuficiente supervisión del mantenimiento y operación del helicóptero por parte de la AFAC, antes llamada Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Por lo anterior, sentencia que “el día 24 de diciembre de 2018, el helicóptero XA-BON, de acuerdo con la “Lista de Equipo Mínimo” que establece el fabricante, no debió haber volado.Debió haber estado en tierra”. Corresponderá a FGR fincar responsabilidades penales No obstante, Jiménez Espriú enfatizó que a la SCT sólo le corresponden las partes “administrativa” y “técnica” del accidente, por lo que esta dependencia sólo aplicará auditorías tanto a la empresa dueña como al taller, las cuales podrían derivar en multas y el retiro de sus permisos. “Las auditorías podrán llevar a decir ‘Quedan suspendidos y se les quita la licencia’, independientemente de las multas, sanciones y demás que procedan, y las responsabilidades en que incurran en caso de que esto suceda y que se deriven de la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR)”. Para que la fiscalía proceda, la AFAC le entregará el informe y anexos, pues se trata de un tema federal, aunque la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) también recibirá una copia del documento. Asimismo, el funcionario descartó que la investigación, que duró más de un año, haya arrojado indicios de sabotaje o causas externas. Accidente aéreo Puebla AFAC Martha Erika Alonso Hidalgo Rafael Moreno Valle SCT

