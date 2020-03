Inicio Noticias Municipios Sierra Norte Menor muere en Vicente Guerrero por balas perdidas durante riña

Your browser does not support the video tag.

Menor muere en Vicente Guerrero por balas perdidas durante riña Una niña de 10 años perdió la vida luego de le dispararan durante una riña familiar entre su tío y padre, en la junta auxiliar de San José Los Pinos Tepetzitzintla, perteneciente al municipio de Vicente Guerrero. El pasado miércoles, durante la tarde, la menor fue llevada a un hospital, pues fue lesionada con un arma de fuego. Y es que momentos antes, su tío, supuestamente bajo los influjos del alcohol, discutió con su padre, por lo que sacó una escopeta y comenzó a realizar disparos al aire. Sin embargo, los proyectiles impactaron a la menor, quien aún con signos vitales fue trasladada a un hospital, donde perdió la vida. Al lugar tuvieron que llegar peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias correspondientes. balas perdidas Puebla Vicente Guerrero

Etiqueta: balas perdidas Puebla Vicente Guerrero