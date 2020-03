Inicio Noticias Economía Hacienda destinará 25 mil mdp a entidades para atender el Covid-19

Hacienda destinará 25 mil mdp a entidades para atender el Covid-19 El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez informó que a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se destinarán 25 mil millones de pesos adicionales a los estados para atender la contingencia del Covid-19. Durante la conferencia matutina, el funcionario agregó que los recursos correspondían al periodo abril-junio, pero que dadas las circunstancias se adelantaría la entrega de la suma durante esta semana. Añadió, que el Insabi ya dispone de unos cuatro mil 500 millones de pesos para la compra de medicinas y suministros, además de otros 10 mil millones que se le otorgarán a finales de este mes, refirió. Refirió que para el ejercicio fiscal 2020, la Secretaría de Salud con 128.8 mil millones de pesos, de los cuales ha ejercido 25.6 millones, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro social cuenta con un presupuesto de 825 millones. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cuando inicie la etapa de recuperación económica se otorgarán créditos sin intereses o “con tasas muy bajas” para pequeños negocios. Editado por David Celestino Arturo Herrera Gutiérrez covid-19 estados Insabi SHCP

