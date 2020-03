Inicio Noticias Nacional Semarnat alista unidad especial para el uso de sustancias químicas

Semarnat alista unidad especial para el uso de sustancias químicas La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó a expertos el proyecto para la creación la Unidad de Sustancias Químicas (USQ), que tiene como objetivo mejorar la gestión de estos recursos, así como de sus residuos. En un comunicado, la dependencia refirió que el plan fue presentado este jueves a un grupo de especialistas en manejo adecuado de sustancias, conformado por especialistas del sector empresarial y académico del gobierno federal. El proyecto deberá hacer frente a las dificultades que conlleva el uso racional de productos químicos, así como dar cumplimiento a los convenios internacionales relacionados a esta materia. La dependencia recalcó que el uso de materiales sintéticos ha permitido llevar una vida confortable, sin embargo, el manejo de estas sustancias conlleva riesgos para la salud y el ambiente. El plan se presentará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Medio Ambiente, quien lo analizará para su eventual aprobación y así dar paso a la creación de la Unidad de Sustancias Químicas en México, así como la asignación de financiamiento. Semarnat sustancias químicas Unidad de Sustancias Químicas

