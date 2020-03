Inicio Noticias Nacional México registra su primera muerte por Covid-19; van 118 casos

México registra su primera muerte por Covid-19; van 118 casos Durante la noche del pasado miércoles, la Secretaría de Salud (SSA) federal informó que falleció en México la primera persona a causa del Covid-19, mientras que en el país ya suman 118 casos confirmados. Así lo dio a conocer la dependencia a través de su cuenta de Twitter, donde especificó que el contagiado comenzó con síntomas desde el pasado 19 de marzo, además de que padecía diabetes. Es necesario mencionar que la esposa del fallecido reveló que el hombre se habría contagiado el 3 de marzo, cuando asistió a un concierto de la banda de rock sueca Ghost, que se presentó en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, ante 12 mil 500 personas. Además, trascendió que el sujeto tenía 40 años y estaba internado en el hospital ABC desde el pasado lunes en el área de terapia intensiva. Hoy en Mexico falleció la primera persona con #COVID19. Inició sus síntomas el 9 de marzo y padecía diabetes. El Secretario de Salud expresa sus condolencias a sus familiares. Descanse en paz. — SALUD México (@SSalud_mx) March 19, 2020 coronavirus México Covid-19 México

