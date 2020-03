Inicio Noticias Mundo Fed acuerda intercambio de divisas con Banxico y 8 bancos centrales

Fed acuerda intercambio de divisas con Banxico y 8 bancos centrales La Reserva Federal De Estados Unidos (Fed) acordó este jueves con Banxico, y otros ocho bancos centrales, las “swaps” de divisas para dotar con liquidez en dólares a los mercados globales con el fin de enfrentar los efectos económicos del Covid-19. En el acuerdo, se establece el intercambio o “swap” de 60 mil millones de dólares con el Banco de México (Banxico), y entre ese intercambio entraran los bancos centrales de Australia, Brasil, Corea del Sur, Singapur y Suecia. Mientras que, para las instituciones bancarias de Dinamarca, Noruega y Nueva Zelanda, el canje de divisas es por 30 mil millones de dólares. El proceso de la Fed consiste en cambiar dólares por cantidades iguales de monedas extranjeras, permitiendo a los bancos centrales dar dólares a instituciones que prestan la moneda americana. Dicho acuerdo será por seis meses, agregó el Banco de Reserva de Estados Unidos. «Estas facilidades están diseñadas para ayudar a reducir las tensiones en los mercados de financiación en dólares, mitigando así los efectos de estas tensiones en la oferta de crédito a los hogares y negocios, tanto en el mercado doméstico como en el exterior», indicó la Fed. Por otro lado, cabe mencionar que de acuerdo con información de Petróleos Mexicanos (Pemex) dada a conocer este jueves, el petróleo mexicano se vende a 14.54 dólares por barril, lo que significa que cayó un 22.57 por ciento, debido a la guerra energética que mantienen Rusia y Arabia Saudita. Fuentes: El Financiero/ El Heraldo covid-19 Estados Unidos FED

