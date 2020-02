En marcha a Congreso, colectivo pide no ratificar a Higuera en la Fiscalía

El colectivo Voz de los Desaparecidos señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha resuelto los casos de búsqueda de personas denunciados, por lo que exigió a los diputados no ratificar en el cargo al actual encargado de despacho, Gilberto Higuera Bernal.

Lo anterior, durante una marcha que realizaron este miércoles en el marco de la sesión del Congreso donde se realizan las comparecencias de los tres aspirantes, donde afirmaron que en el organismo autónomo “no se ha limpiado la corrupción” a más de un año que salió Víctor Carranca Bourget.

La protesta salió de “El Gallito, ubicado en el Paseo Bravo cerca de las 10 de la mañana en donde sus integrantes afirmaron que la entidad se ubica en el quinto lugar a nivel nacional en número de desaparecidos, con más de 3 mil personas en dicha condición.

La movilización avanzó por la avenida Reforma y llegar hasta el Palacio Municipal para hacer una estancia y posteriormente tomar 2 Sur y dirigirse al Congreso local, debido a que está programado que por la noche sea elegido el titular de la FGE.

En su recorrido, al menos de 50 personas que conformaron la marcha, portaron carteles con frases como “Yo fui víctima de Higuera”, “No a la imposición de Higuera” y “No más corrupción de Higuera”, así como portaban las fotografías de las personas desaparecidas.

Ya en las puertas del Legislativo poblano, María Luisa Núñez Barojas, pidió a los diputados que tomen una decisión “importante” con la razón, la verdad y sin hacer de lado las circunstancias que vivió Puebla, ya que quien sea designado estará por siete años en el cargo.

“Pedimos que hagan honor a la embestidura que les fue conferida en julio de 2018, que salgan de la línea de solo ser un levantadedos más, que sean honorable y que escuchen al pueblo, pues aquí hay familias que tienen personas desaparecidas, nos manifestamos en contra imposición de Gilberto Higuera Bernal”, pronunció.

Es un proceso simulado, afirman

Y es que, dijo, parece que le proceso que realizaron para tener un titular en la FGE sólo ha sido una “simulación”, ya que Higuera Bernal en lugar de trabajar “sólo ha solapado la corrupción” y eso ha derivado en el incremento de los grupos criminales.

Sostuvo que desde que fue nombrado encargado de despacho ha hecho de la Fiscalía de Puebla “una de las peores” a nivel nacional e “indiferente” a la tragedia de las víctimas, así como hace perdedizas los videos y pruebas para localizar a los desaparecidos.

Incluso, afirmó que los legisladores “ya tienen línea” para ratificar al encargado de despacho, situación que –dijo— pasará factura en las elecciones de 2021, pues hay muchos sectores que se han manifestado en contra del proceso y deben ser escuchados.

“Les pedimos señores diputados que no sean indolentes, que no condenen a las víctimas de Puebla a 7 años más de desesperanza, que no sean cómplices ni solapen que sigamos sometidos a la inseguridad, corrupción de la situación que se vive en la Fiscalía”, expresó.

Es necesario mencionar que la terna que envió el gobernador Miguel Barbosa Huerta al Congreso local fue integrada por Maricela Pichón Acevedo, Guadalupe González Vargas e Higuera Bernal, quienes después de comparecer ante los diputados, el pleno decidirá a quine designa, lo cual se estima que sea alrededor de las 9 de la noche.