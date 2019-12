Puebla, la ciudad más insegura para peatones y ciclistas; 44 mueren arrollados

Hasta octubre de 2019, Puebla capital se ubicó como el primer municipio a nivel nacional –de entre 32 ciudades— con 44 peatones y ciclistas fallecidos por atropellamiento, dejando fuera a grandes urbes como Toluca y Monterrey, aunque el estado fue sexto con 117 casos.

Lo anterior de acuerdo con cifras del colectivo “Ni una muerte vial”, que indicó que junto con la Angelópolis, las alcaldías que más registraron muertos atropellados fueron: Monterrey, en segundo lugar con 42, seguido por León, Guanajuato (42); Ciudad Juárez, Chihuahua (41); y Toluca, Estado de México (35).

Mientras que Zapopan, Jalisco (16); Torreón, Coahuila (17); y Salamanca, Veracruz (17), se encontraron hasta el fondo de la tabla con menos casos.

A pesar de que Puebla capital hasta octubre de 2019 se encontraba como la ciudad con más ciclistas y peatones atropellados fallecidos, el estado se posicionó en la sexta posición con 117 casos.

Dicha lista la encabezaba el Estado de México, con 169 muertes, seguido por Guanajuato con 166, Veracruz y la Ciudad de México empatados con 142, y en el quinto peldaño se ubicó Tamaulipas con 124.

Zona metropolitana de Puebla, en top 3

Sin embargo, cuando se miden los casos registrados en zonas metropolitanas del país, la de Puebla ocupó el tercer lugar, con 76 fallecidos por atropellamiento, siendo la zona metropolitana de México la que encabezó la lista con 245, seguido por la de Monterrey, con 88.

Después de la zona metropolitana de Puebla, se ubicó la de Guadalajara, que reportó 72 casos, luego Toluca con 55 y Aguascalientes empató con León, pues hubo 44 muertes de peatones y ciclistas por atropellamiento.

Respecto a los vehículos responsables de matar a transeúntes y ciclistas por atropellamiento, 416 casos involucraron autos compactos particulares, 385 a camionetas, 270 a unidades del transporte público, 231 casos fueron responsabilidad de transportes de carga, 75 por motocicleta, 44 por taxis, 25 por vehículos de emergencia y 1 por bicicleta.

Lo anterior se basó en mil 495 casos de un total de 2 mil 373 documentados, de los cuales en 878 no hubo información.

En Puebla, escapan si te atropellan

Por otra parte, Puebla fue el cuarto estado con menor porcentaje (14) de responsables de atropellamientos fatales que se quedaron a esperar a la que llegaran a la zona del accidente policías y paramédicos para auxiliar a la víctima.

Y es que Colima fue el primer lugar, pues registró que en ninguno de los casos donde murió atropellado a un ciclista o peatón el conductor se quedó en la escena, mientras que le seguía Nayarit con 13 por ciento y Tabasco con 14 por ciento.

Mientras que Sonora, Zacatecas y Durango registraron los mayores porcentajes de conductores que se quedaron el área del accidente, con 61 y 54 por ciento, respectivamente, pues el segundo y tercer lugar empataron.

Finalmente, se indicó que a nivel nacional, 34.2 por ciento de las personas que mataron a un ciclista o peatón por atropellarlo con su vehículo se quedaron en el lugar del hecho, pero el 65.2 por ciento se fugó.

Protección para peatones molesta a conductores

Es necesario mencionar que este lunes 16 de diciembre, conductores se inconformaron con la medida del ayuntamiento de Puebla de colocar postes metálicos en el crucero de San Felipe, sobre el bulevar Carmen Serdán.

Y es que argumentaron que únicamente “invaden” sus carriles, aunque es necesario especificar que anteriormente se delimitó la zona donde se colocarían los “bolardos” en 15 diferentes puntos de Puebla capital, así como sobre el bulevar 5 de Mayo y la 31 Oriente, a la altura de la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que dicha área no puede ser utilizada por conductores para circular.

No obstante, debido a la falta de cultura vial, tanto de peatones como automovilistas, así como a la mala implementación de exámenes de manejo, se desconoce que algunas esquinas son delimitadas únicamente con líneas pintadas, ya que no forman parte del arroyo vehicular, ya que los carriles sí están bien delimitados y no ocupa esa área, además de que por imágenes satelitales de Google Maps, Ángulo 7 corroboró que la zona donde se colocaron, no había nada, pues ese lugar era usado por automovilistas y taxistas para estacionarse a pesar de que no lo pueden hacer del lado de derecho en esa área, por lo que no se está haciendo ninguna reducción de carriles, ya que anteriormente no se usaba para circular.

Además, se desconoce que esos lugares no pueden ser invadidos, motivo por el cual las autoridades tienen que implementar, como medida de seguridad y para evitar el atropellamiento de peatones, se colocan los postes metálicos y así impedir que conductores invadan dicha área.