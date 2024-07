El dirigente del PRI, Néstor Camarillo Medina, señaló que “fue un error” haber ido en alianza con el PAN en el proceso electoral que concluyó en junio, pues, aunque por parte del tricolor “dieron todo”, hubo candidatos del albiazul que nunca portaron un distintivo priista.

En rueda de prensa este martes, en donde estuvo acompañada de la secretaria general, Delfina Pozos Vergara, y varios de los priistas que compitieron en las elecciones, a quienes “reconoció” porque sabían que podrían tener malos resultados, pero aun así lo hicieron “por Puebla”.

Ante las críticas que ha habido de algunos panistas que no les gustó la alianza, les refutó que se hubieran buscado otro aliado que les diera 300 mil votos, que fueron los que aportó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que dejó en claro que ahora “verán por el tricolor”.

Y es que, si bien dijo que hubo militantes del albiazul con quienes hicieron equipo, hubo muchos otros que nunca quisieron colocar los colores del partido, ni que lo mencionaran en sus mítines de campaña, lo que causó el desánimo del PRI y en el “pecado llevaron la penitencia”.

Al reconocer que ir en alianza les costó perder 80 mil votos, en distritos como el 17 de la capital, que es catalogado como el más panista, el abanderado fue Oswaldo Jiménez López, nunca aceptó portar un distintivo rojo, por lo que se le menospreció y aun así le aportaron 8 mil sufragios.

Señaló que los priistas cumplieron con el compromiso en la alianza y se votó por los candidatos panistas, sin condicionamientos ni chantajes, por lo que como dirigencia asumen y se hacen responsables de los resultados que tuvieron como instituto político.

“Yo no quiero otra alianza en donde no quieran portar los colores de mi partido, hay que analizarlo y sé que tomarán la mejor decisión, ya es tiempo de ponerle el pecho por los priistas, por nuestros perfiles, no vamos a poner a trabajar a nuestra gente sin recibir algo a cambio, hay que pensar en nuestra militancia”, expresó.