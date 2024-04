El candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Alejando Armenta Mier, propuso la creación de una fiscalía para investigar los casos de corrupción al interior de su gobierno. Por lo que, de ganar la elección, será una de las reformas que envíe al Congreso local.

Desde la Universidad Iberoamericana, donde participó en los “Diálogos Circulares por la Democracia” con estudiantes de esta institución, el morenista afirmó que, de ganar la elección, no permitirá que haya funcionarios que cometan enriquecimiento inexplicable.

Afirmó que en la administración que encabece, cada tres meses se tendrán que rendir cuentas los integrantes del gabinete. Esto, a fin de que ser transparente ante los ciudadanos y no haya señalamientos de corrupción. Pues señaló que no se permitirán esas prácticas en el sexenio.

Es parte de una propuesta que haremos como agenda legislativa, para mí es importante que quienes van a colaborar conmigo sepan que no va ver oportunidad de eso, que no ha haber impunidad, eso que les quede claro. expresó Armenta Mier.

En mi gobierno vamos a crear una Fiscalía para que le dé seguimiento al patrimonio de las y los colaboradores.



Lo dije y lo sostengo: ¡cero tolerancia a la corrupción! pic.twitter.com/iS8dQOn6Il — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) April 16, 2024

Indicó que si alguien que esté en su equipo piensa que va llegar al gobierno y se va aprovechar para tener un enriquecimiento ilícito, se equivoca. Y es que aseveró que todos los servidores deben ser honestos.

Dijo que, por ello, enviaría al Congreso de Puebla una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE). Lo anterior, con el objetivo de tener esta Fiscalía Especializada. E incluso, no rechazó que un académico pudiera ser el titular de dicha área, aunque se analizará.

Va con principios de Morena, dice Alejandro Armenta

Y es que, dijo, en Morena se tienen los principios de no robar, no traicionar y no mentir, por lo que son valores que deben llevar en la administración, que –afirma– busca encabezar a partir del 14 de diciembre de este año.

Qué mejor qué hacer que esto se cumpla, una Fiscalía Especializada contra el enriquecimiento inexplicable, tal vez alguien experto en finanzas de las universidades la pudiera encabezar, pero eso es parte de mí que vamos a trabajar con diputados. remarcó el candidato.

Armenta Mier mencionó que esta institución se encargará de monitorear los bienes y declaraciones patrimoniales de sus colaboradores. Además, se comprometió a fortalecer todo lo relacionado a la investigación contra actos delictivos dentro y fuera del gobierno.

Es de mencionar que el propósito de esta fiscalía es que tenga autonomía y no dependa de la estructura orgánica del gobierno. Así mismo tendrá las condiciones para funcionar y, en su caso, sancionar a los servidores públicos que no puedan explicar el origen de su enriquecimiento.