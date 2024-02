La coalición conformada por el PRI y PAN buscará a la periodista Lydia Cacho Ribeiro para que opine sobre el morenista Alejandro Armenta Mier, por trabajar con el exgobernador Mario Marín Torres. Al respecto, el candidato dijo que buscan desvirtuar el tema: fue el PRI, ahora aliado del albiazul, el que la persiguió.

En rueda de prensa y ante la pregunta de los medios, dijo que respeta a la activista Cacho Ribeiro. Aunque señaló que su tortura fue planeada y ejecutada por un gobierno priista, que ahora busca desvirtuar el tema.

Yo soy Alejandro Armenta, estoy en Morena, no en el PRI, hay que preguntarle al PAN si se deslinda del PRI, porque fueron ellos los que persiguieron a Lydia Cacho. Yo no estaba en la Fiscalía ni era policía, es absurdo que me acusen, están desesperados

Alejandro Armenta Mier, candidato a la gobernatura de Puebla por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).