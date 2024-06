La coalición “Sigamos Haciendo Historia” obtuvo el triunfo en 133 municipios del estado, aunque podría subir a 140 porque hay demarcaciones en las que están pendientes de verificar las actas y votos, además, Morena respaldará las impugnaciones que se vayan a presentar.

Así lo informó en rueda de prensa este lunes, el secretario general del partido, Agustín Guerrero Castillo, quien recordó que el “voto por voto” que se hizo por parte del Instituto Electoral del Estado (IEE) derivó en que la cifra de demarcaciones a su favor subiera.

Detalló que en el conteo de las actas del organismo comicial derivó en triunfos en Coronango, con el candidato Armando Aguirre Amaro; en San Pedro Cholula, con la abanderada Tonantzin Fernández Díaz, mientras en Santa Clara Ocoyucan el PRI-PAN resultó ganador.

Explicó que tras los resultados del PREP, la Morena y partidos aliados como el PT, PVEM, Nueva Alianza podrían ganar otros siete municipios, debido a que en el conteo de los paquetes electorales se observaron algunas inconsistencias por parte de los funcionarios de casillas, en casos como el de Santa Rita Tlahuapan y Tianguismanalco.

Respecto al caso de San Pedro Cholula, donde el triunfo le favoreció a Morena indicó que el equipo jurídico del partido respalda a la candidata ganadora luego de que la abanderada del PAN-PRD, Roxana Luna Porquillo, adelantó que va impugnar, tras no verse favorecida en el recuento.

Bajo ese tenor, agregó que en otros municipios donde los resultados de la elección fueron cerrados, tendrán que esperar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEEP), es decir si revoca o se anulan los comicios.

Sin embargo, hoz énfasis en que el partido va acompañar a los candidatos que vayan impugnar para recuperar algún municipio en caso de que se tengan causales para ello o, en su caso, cuando algún otro candidato quiera judicializar en donde haya ganado la coalición.

Por su parte, Andrés Villegas Mendoza, quien igual estuvo en rueda de prensa y actual diputado local electo, descartó que vaya a dejar la presidencia del Consejo Estatal de Morena, pues es un cargo honorario y se mantendrá hasta octubre del 2025, es decir, aún le queda poco más de un año.

“El cargo de presidente del consejo estatal es un cargo honorario y no afecta en nada, pero sí vamos a continuar, fuimos electos y nos vamos a mantener hasta que concluya”, expresó”.

Respecto a su buscaría ser el coordinador de bancada en el Congreso de Puebla dependerá de los diputados una vez que se tengan definidos todos los integrantes, pues tan solo de los que fueron electos son 12, pero faltan los plurinominales que hasta el momento se tienen cuatro.

“Yo voy a ser institucional, estamos por un encargo y donde me toque estar voy a estar. No me echen a pelear con los monstruotes”, concluyó.