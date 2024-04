El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no está de acuerdo con suspender las mañaneras con periodistas que realiza de lunes a viernes desde Palacio Nacional como lo planteó la candidata prianista, Xóchitl Gálvez Ruiz; hacerlo -afirmó- “va contra la libertad de expresión”.

En su tradicional rueda de prensa, dijo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) ya se pronunció a favor de que se mantengan.

Pidió a sus adversarios que se “serenen” y asuman que en el país hay distintas formas de pensamiento y “no uno único” que se deben de exponer, argumentar y debatir.

Insistió en que suspender las mañaneras sería una violación a la libertad de expresión.

Tras la reunión de este martes entre las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado por Guadalupe Taddei, y las dirigencias nacionales del Partido Acción Nacional, PRI y PRD para insistir en la suspensión de las conferencias matutinas, reiteró que se deben mantener.

“¿Por qué todos vamos a estar de acuerdo con un solo pensamiento?, ¡no!, todos tenemos que pensar diferente, así soy, así pienso, como el robalo que es un pez que and en dos aguas, no tengo como doctrina la hipocresía, no ando diciendo una cosa y hago otra, no pasa nada, respeto a todos”, indicó.