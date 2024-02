La estrategia de seguridad en el proceso electoral no debe limitarse a la vigilancia que elementos de la Guardia Nacional darán a candidatos, sino también en proteger a los ciudadanos del manejo falso de información y evitar la “guerra sucia” , sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia que ofrece en Palacio Nacional, el mandatario federal respondió a la pregunta sobre las acciones que el gobierno hará para blindar el proceso electoral, esto a 10 días del arranque formal de la campaña por la presidencia de la República.

A decir de López Obrador la seguridad en el proceso electoral también debe considerar el “blindar a la gente” de las falsedades y calumnias reproducidas en redes sociales y medios de comunicación, por lo que consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe investigar el uso de bots que utilizan para la “guerra sucia”.

Apuntó que México el bloque conservador recurre a lo que ahora denominan “golpes blandos” que es la manipulación y control de la información para atacar a quienes no están a su servicio.

“Los poderosos del mundo, las oligarquías en todos los países, para imponerse, par oprimir, para explotar, para robar, para saquear ya no solo utilizan las bayonetas, ya no son nada más los golpes de Estado, lo que está de moda es lo que llaman las campañas mediáticas, les llaman golpes blandos, porque con manipulación van socavando autoridades que no les convienen, porque son dirigentes, porque son gobernantes que defienden al pueblo y no están al servicio de estas minorías rapaces”.