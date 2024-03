Las “mañaneras”, como se le conoce da las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, ayudan a ejercer el “derecho de réplica” afirmó el mandatario , aunque señaló que todavía enfrenta “censura”.

Al cuestionarle sobre cómo calificaría el ejercicio que inició hace cinco años, López Obrador afirmó que a su gobierno “le han servido” y que lo recomendaría a otros actores políticos.

La censura a la que hizo referencia es la última determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) para “bajar” la conferencia del 7 de marzo, en la que cuestionó la decisión de los normalistas de Ayotzinapa de acudir a los actos de campaña de Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia.

“Ayer llegó la notificación, seis horas para bajar la conferencia y es eso nada más, porque hicimos referencia a que no fueran (los estudiantes) a las campañas pues a provocar. Ya la bajamos sí, estamos pero cumpliendo al pie de la letra”.

Agregó que las “mañaneras” tienen una aceptación entre la población, incluso, aseguró que sus “adversarios” están pendientes de la información que surge en estas.

“Esta rueda de prensa, donde actuamos con libertad, sí ayuda mucho, la gente sí ve, la mayoría de la gente, muchos ven la conferencia hay quienes me dicen no me pierdo una”.