El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que, aunque antes existía injerencismo por parte de Estados Unidos, ahora hay una relación de cooperación con ese gobierno; no sin dejar de reiterar la defensa de la soberanía nacional en momentos de tensión como el actual proceso electoral en ambas naciones.

Luego de que medios de comunicación revivieran el reportaje, a petición de la DEA, sobre la supuesta participación del crimen organizado en la campaña de 2006 de Andrés Manuel López Obrador, el presidente se ha posicionado sobre la relación entre ambos países y el intervencionismo de Estados Unidos.

Durante los últimos días, tras la petición de la Administración para el Control de las Drogas (DEA), para publicar la investigación que realizo en 2006, desató una serie de cuestionamientos, desde ambos países, a la relación entre los gobiernos actuales. López Obrador explicó que este incidente se da en el marco de las elecciones que se realizarán en México, el 2 de junio y en Estados Unidos el 5 de noviembre.

A pesar de que la investigación se encuentra cerrada por no encontrar elementos para probar algún vínculo entre el presidente y el crimen organizado; este reportaje se presentó en medio de la disputa entre los republicanos y demócratas que buscan elegir al expresidente Donald Trump o al presidente Joe Biden, respectivamente.

Presidentes de E.U.A y López Obrador

El presidente de México no ha titubeado en mencionar directamente que tanto este hecho, como las recientes propuestas en torno a la migración y el tráfico de drogas en la frontera norte han sido utilizadas electoralmente en ambos países; recurriendo a la política bilateral y de cooperación que existe y presentando sus propias propuestas al respecto.

“Pedimos que se regularice la situación de los mexicanos que tienen más de 5 años trabajando en Estados Unidos. El partido que ofrezca eso debe tener el apoyo de los mexicanos y de los hispanos, porque no sólo es regularizar la situación de los mexicanos”, explicó al considerar que varios candidatos del país vecino capitalizan la “bandera antinmigrante”.

Además, tras una llamada al presidente Joe Biden, reiteró el respeto a la soberanía de ambos países, pero, al mismo tiempo, expresó que cualquier ley aprobada en materia migratoria que ignore las causas de este fenómeno, “está condenada a convertirse en materia muerta”. Por lo que insistió en las 10 propuestas que él mantiene en la relación regional.

Pues el presidente Joe Biden envió al congreso una propuesta apoyada por el partido demócrata para cerrar la frontera con México cuando está rebase una recepción de más de 5 mil migrantes al día, en un intento por frenar la “crisis migratoria” que los republicanos achacan al fracaso de las políticas de Biden.

Sin embargo, cuando esta propuesta fue rechazada por los republicanos, el presidente López Obrador pidió no utilizar a México como una “piñata”. “Ayer ya se rechazó esa propuesta migratoria y la rechazaron, porque son de esas cosas surrealistas, los republicanos, era supuestamente la reforma más enérgica de los demócratas, se habló hasta de cerrar la frontera y los republicanos la rechazan”, explicó.

Posteriormente, evaluó su relación con el expresidente en Estados Unidos, Donald Trump, sobre quien recordó dos situaciones que enfrentaron en conjunto como mandatarios: el petróleo y la inseguridad.

En ese sentido, mencionó que, aunque inicialmente Trump planteó que México debería reducir 300 mil barriles de petróleo, de los 400 mil necesarios para evitar una crisis en los precios, al final Estados Unidos terminó por eliminar 250 mil barriles ante su negativa para no afectar esta industria estratégica para el país.

Mientras que, respecto a la inseguridad, recordó que cuando diversos miembros de la familia Lebarón, fueron asesinados, Trump le ofreció enviar elementos de las fuerzas especiales estadounidenses para hacerse cargo del tema. Sin embargo, López Obrador, rechazó tal intervención en el mismo sentido que cuando Trump buscó catalogar al crimen organizado en México como grupos terroristas.

«No estoy de acuerdo porque es asunto nuestro, somos independientes, se decide que alguien es terrorista y entran fuerzas especiales a buscarlos como si no fuésemos independientes, soberanos, nosotros nos hacemos cargo, (…), al día siguiente él dio a conocer que me había consultado y que estaba de acuerdo conmigo y que no iba presentar su iniciativa”.

Soberanía nacional

Finamente, aunque la reciente tensión entre ambos países había crecido por la develación de la investigación del gobierno estadounidense sobre López Obrador, que puso en riesgo la visita de una delegación de alto nivel a México, fue la propia asesora de Seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, quien confirmó que el caso se encontraba cerrado.

La relación entre ambos países ha sido sacudida por estos hechos, sin embargo, también han buscado la manera de resolver diplomáticamente la situación. El presiente ha resaltado que, si bien existen intentos injerencistas por parte del gobierno de Estados Unidos, es la posición del titular del ejecutivo el que permite o no que esto suceda.