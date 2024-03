En Puebla, hay preocupación sobre si Morena y sus partidos aliados lograrán los 2 millones de votos para su candidata presidencial Claudia Sheinbaum debido a la lista final de los candidatos y candidatas a las diputaciones locales uninominales y plurinominales, así como las candidaturas a las presidencias municipales que se dieron a conocer después de la visita de la morenista al estado.

De acuerdo a aspirantes morenistas, el 85 por ciento de las candidaturas fueron “entregadas” a expriistas y expanistas, como protectores de los cacicazgos políticos o económicos que hay, sobre todo en las sierras poblanas.

Para ello, también se utilizaron a los partidos aliados como el PT que, de acuerdo a algunas versiones, vendió las candidaturas en 3 millones de pesos.

En muchos casos, las encuestas –pagadas por los mismos aspirantes– fueron usadas para legitimar al ganador o ganadora, usando empresas como Moller Mercadotecnia.

Sin candidaturas indígenas

También, había cierta expectativa por parte de integrantes de pueblos originarios de poder participar en algunas candidaturas a diputaciones locales o presidencias municipales, pero prácticamente no se concretaron, más que una que otra excepción y después de amagar de que se inscribirían por Movimiento Ciudadano.

Hay que decir que el pasado viernes David Rivera Vivanco, hermano de la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco, convocó a una reunión con la dirigencia estatal de Morena porque al parecer busca presidir ese partido.

En el encuentro con morenistas estuvieron presentes el coordinador de la campaña del candidato Alejandro Armenta Mier, Rodrigo Abdala Dartigues, la presidenta Olga Lucía Romero Garci-Crespo y José Luis Pala.

Los asistentes, muchos afines a la familia Rivera Vivanco, empezaron a reclamarle a Olga Lucía Romero por la designación de candidaturas y, además, Israel Trujillo, quien los asesora legalmente, le dijo a Rodrigo Abdala que “se callara” porque no estaban hablando con él.

Designaciones, de Morena nacional

La dirigente Olga Lucía Romero les aseguró que las designaciones de los candidatos a los diversos cargos de elección popular fueron realizadas por Morena nacional.

En el equipo del candidato Alejandro Armenta Mier, el trabajo de los 32 colectivos liderados por la primera investigadora que da clases en La Sorbona, de París, Celina Peña Guzmán, es extraordinario e inspirador por los aportes para ir resolviendo las problemáticas sociales que aquejan a los poblanos.

Ella, junto con un pequeño equipo, inició con ese trabajo de crear y sumar a los colectivos desde hace más de un año y ahora concentran más de 19 mil personas.

Su esfuerzo no solo debe ser reconocido, sino el centro de la campaña del candidato morenista y no las candidaturas de expriistas y expanistas, que además varias ya fueron impugnadas, con las que tal vez gane por la marca Morena y el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no lograría los 2 millones de votos a los que se comprometió por el rechazo a las mismas de las bases morenistas, más allá de los grupos que aseguran liderarlas y que públicamente “están” con la dirigencia, pero “por abajo” alebrestan la rebelión.