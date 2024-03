En la lista de las candidaturas a diputaciones locales de Puebla se deberían incluir representantes de los siete pueblos indígenas del estado, pues concentran el 16 por ciento de la población total.

En la entidad, el Consejo Estatal Indígena y el Comité de Descendientes del Heroico Sexto Batallón de la Guardia Nacional de la batalla del 5 de Mayo tienen un trabajo organizativo de base.

Sus representantes, Marcos Hilario Cruz y Ramón Vergara Sotelo, respectivamente, han trabajado desde hace años reinvindicando los derechos indígenas.

Más recientemente, participaron en la organización de una consulta entre los pueblos indígenas en 2022 y 2023 para la promulgación de las leyes de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla y de Educación, como lo mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Según el acuerdo del Consejo General del INE/CG398/2022 aprobado por el Instituto Electoral del Estado, en los distritos locales 1 (Xicotepec), 2 (Huauchinango), 3 (Chignahuapan), 4 (Zacapoaxtla), 5 (Libres), 6 (Teziutlan) y 26 (Ajalpan) deben haber acciones afirmativas en materia político-electoral a favor de los pueblos indígenas, lo cual hasta el momento no ha pasado.

Solicitan se les tome en cuenta

Por ello, solicitan -y para lo cual este lunes entregaron un escrito en la sede de Morena de Puebla– que se tomen en cuenta a verdaderos representantes de los siete pueblos indígenas del estado en la postulación de candidaturas, no solo para diputaciones locales, sino también para presidencias municipales.

Esto con el fin de que no sean “letra muerta” los acuerdos del INE e IEE, así como lo aprobado en diversas leyes.

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aunque no está inmiscuido en temas políticos-electorales al estar concentrado en el quehacer del sector público, sí es el líder moral de Morena en el estado y durante su breve mandato ha mostrado tener sensibilidad hacia temas sociales.

Por su parte, el candidato de Morena, el exsenador Alejandro Armenta Mier, realizó un foro con estas organizaciones a principios de febrero en la comunidad náhuatl de San Sebastián Alcomunga, Ajalpan, para reinvidicar los derechos indígenas y acordó hacer otro para marzo, pero aún su equipo no ha propuesto la fecha.

Desde nuestro punto de vista, es crucial no dejar atrás a los pueblos indígenas del estado ni del país. Aunque puede que no sea posible postular representantes indígenas en todos los distritos locales o municipios con población originaria, como lo promueven los acuerdos del INE e IEE, pero, la coalición “Seguimos Haciendo Historia” (conformada por Morena, PT y PVEM) no debería excluir a este sector y sería pertinente postular a personas indígenas que cuenten con un historial probado y constante de trabajo a favor de los derechos de sus comunidades.

Al margen

Sucede que en comunidades del municipio de Palmar de Bravo –perteneciente al llamado Triángulo Rojo– ha sido complicado para capacitadores electorales del INE convencer a ciudadanos de ser funcionarios de casilla para las elecciones del 2 de junio.

Entre encontrar los domicilios en las localidades, pues no hay nombres de calles ni las casas cuentan con números, y lograr que las familias atiendan el llamado, ha sido toda una osadía para los trabajadores del INE.

Por ello, es necesario que los capacitadores sean de las mismas comunidades, pues ello facilitará la labor para los organizadores de estas elecciones.