En la frase «soy un soñador e idealista» pronunciada por el senador y ahora candidato a la gubernatura de Puebla por Morena, Alejandro Armenta Mier, durante el Consejo estatal del partido guinda, resume su interés de consolidar la transformación en el estado.

Vamos por partes.

Una persona idealista, según el psicólogo Arturo Torres, se guía con un código ético claro y se plantea metas para ayudar a la sociedad y/o humanidad; no buscan finalidades personales, sino se plantean objetivos que engloban a más personas o, incluso a un estado, país o el planeta, con proyectos que tienen que ver con la preservación del medio ambiente y la solidaridad, así como predican con el ejemplo y buscan dejar un legado.

Este idealismo del senador Alejandro Armenta, y el cual muestra todo el tiempo, es inspirador y la clave que lo llevará a ganar las elecciones del 2 de junio.

Así, el ahora ratificado candidato a la gubernatura por Morena sigue el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador al ser auténtico, autocrítico, sincero, humilde, incluyente y siempre buscar decir la verdad (no robar, no mentir y no traicionar).

Autocrítico, auténtico, humilde..

El trabajo de López Obrador en los últimos años ha cimbrado a miles de políticos por sus cualidades antes señaladas y el deseo de dejar un legado para el país, por lo que en el Consejo estatal de Morena todos los que emitieron un discurso lo expresaron.

«Es tiempo de responderle al pueblo, a la gente», coincidieron con entusiasmo y optimismo.

Regresando al discurso del senador Alejandro Armenta, aquí compartimos algunos fragmentos que prueban lo anterior:

«No hay programa más importante que el que sale de la comunidad (…) el tequio, la faena».

«La memoria histórica es muy importante para ser agradecido, útil y acomedido«.

«Las 10 principales potencias económicas del mundo han usado modelos humanistas inclusivos, teniendo la tecnología al servicio del desarrollo humano«.

Transformar los 217 municipios

«Hay que transformar los 217 municipios«.

«Los partidos PT, PVEM, Nueva Alianza y Morena de la coalición «Seguiremos haciendo historia» están dispuestos a defender a la 4T como una etapa histórica (…) porque entienden el sentimiento de los poblanos».

«Soy un soñador e idealista, creo que las aspiraciones legítimas de nuestros hermanos indígenas hay que materializarlas (…) porque el rostro de la marginación es indígena y el presidente ha hecho mucho por ellos, así como Claudia Sheinbaum hará justicia en los pueblos olvidados».

«Les hablo con el corazón».

«Me apasiona que la siguiente presidenta de México sea mujer«.

«Hay que recuperar el agua para que sea el principal insumo para el desarrollo humano, el campo y la industria«.

Lo que significa Puebla para México…

«Ustedes juegan un papel muy importante, lo digo sin arrogancia (…) la madre tierra, nuestros padres y en lo que crean, nos pusieron aquí (en Puebla) y están las montañas más grandes de México: el Citlaltepec, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl».

«Hay mucho que hacer, sin fobias sin filias (…) la unidad es auténtica y sin simulación y los equipos de estos líderes generosos (Ignacio Mier, Rodrigo Abdaja, Olivia Salomón, Julio Huerta y Claudia Rivera) están integrados y van a ser parte del futuro de Puebla porque ganaremos«.

«Para quienes serán los o las coordinadoras municipales y distritales, su obligación es seguir el ejemplo de Claudia Sheinbaum y no hacer un gobierno de cuates».

«Nada en mi vida lo he logrado solo, nací en la comunidad, en la asamblea ejidal y aprendí en las escuelas públicas, toda mi educación se la debo al pueblo (…) por eso entiendo las necesidades de las y los poblanos y los invito a hacer realidad sus sueños en esta etapa que viene».

Por su parte, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina dijo:

«Puebla está llamada a profundizar el proceso de transformación que inició hace 5 años en beneficio de nuestro pueblo, pero sobre todo de los más olvidados. Las comunidades refuerzan el mensaje no mentir, no robar, no traicionar (…) el pueblo no se equivoca y el pueblo te reconoce (…)«

«Alejandro es una persona formada desde la base y ha recorrido el territorio, lo avala la militancia (…) Estoy seguro que contigo, el proceso de transformación de gobiernos honestos, cercanos, sensibles y presentes estará en muy buenas manos».