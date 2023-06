-Publicidad-

El ciudadano Edgar Flores Guzmán acusó de fraude a la financiera Lending Consultoría y Trámites, en su sucursal de Puebla capital, pues solicitó un crédito de 132 mil 800 pesos y, como parte del supuesto proceso de préstamo, depositó 17 mil 265 pesos como pago por la documentación y honorarios el 20 de mayo, pero no ha recibido el dinero.

Acompañado de Ángel Manuel López Rafael, integrante de la Unión Internacional de Defensores de Derechos Humanos Independientes (Uiddhi), relató que fue en mayo pasado cuando inició con dicho proceso, por lo que se habilitó el expediente BL005784 para su seguimiento, al cual este medio tuvo acceso.

A través de una transmisión en vivo afuera de las instalaciones de dicha financiera, que tiene como domicilio el bulevar Esteban de Antuñano número 1397, colonia La Ahogada, se detectó que dicho inmueble no tiene señalamientos o información sobre los servicios que ofrece.

En ese tenor, de acuerdo con la documentación proporcionada a este medio, el crédito fue solicitado a liquidarse en un plazo de 3 años, por lo que se tasó un interés del 12 por ciento y, al mes, tendría que dar 4 mil 410.86 pesos, siendo 36 pagos en total los que iba hacer.

Incumplen plazos y piden más dinero

En el contrato se especificó dentro de las cláusulas que la financiera se comprometía a gestionar y finalizar el procedimiento de la línea de crédito, en un lapso no mayor de 72 a 96 horas hábiles laborables, a partir del depósito de 17 mil 265 pesos, lo cual hizo el afectado el 20 mayo, como consta en los recibos a los que Ángulo 7 tuvo acceso.

El denunciante señaló que el plazo se cumplió el viernes 26 de mayo, por lo que acudió el lunes a ver qué avance tenía el caso, sin embargo, en lugar de obtener una respuesta favorable le dijeron que debía dar otro pago de 20 mil pesos para continuar con la gestión del mismo, a lo que se negó.

Lo anterior, ya que en el documento se hace énfasis en que la financiera “no podrá hacer el cobro” de contraprestación que no se encuentre en el contrato.

Además de que se detalla que se reintegrará el 50 por ciento de los montos pagados, en caso de incumplimiento por causas atribuibles al prestador del servicio, con excepción de los gastos accesorios que fueron erogados para el mismo, situación que tampoco se ha hecho.

Dan largas y dejan de atender a cliente

Por ello, acudió este miércoles para solicitar que les dieran el préstamo o en su caso que les devolvieran lo que pagó por los trámites, pero no lo dejaron entrar con el argumento de que tenía que haber sacado ficha para que lo atendieron, por lo que ni siquiera pudo pasar de la puerta.

“Me dijeron que me esperara, que están viendo, todo un rollo, es un préstamo que solicite me dan largas, una y otra, lo que quiero es que se cumpla con el contrato porque se hizo un pago por el servicio y hasta ahorita ni el préstamo me han dado”, asentó.

Sobre esto, Ángel Manuel López Rafael comentó que tuvieron que marcarle a la Policía Estatal y fue hasta que llegó la patrulla cuando personal de la financiara salió y, sin abrir la puerta, les afirmó que el contrato era legal y que se comprometían a dar una respuesta el jueves.

Fraudes de financieras se cumulan desde 2020

Este no es el primer caso que reportamos en Ángulo 7 sobre presuntos fraudes similares, pues se ha hecho al menos desde el 2020 con empresa como AE Capital, la prestadora de servicios Crecimiento Compartido, Listo Cash y Financiera Independiente de Bienestar Familiar.

Además de que, desde el 2020, través de una denuncia ciudadana, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) investigar a las financieras Instacredit, Planificación Financiera y Credit Corp Solution, que operaban en ese entonces en Puebla, por presunta delincuencia organizada para cometer fraudes ofreciendo créditos a la población.

LPR