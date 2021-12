-Publicidad-

A 3 años de la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), la falta de presupuesto y de articulación entre otras instituciones han ocasionado que no dé los resultados adecuados, por lo que el combate a este problema solo se está quedando “en los discursos y no en los hechos”.

Así lo indicó Roberto Ignacio Alonso Muñoz, coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción que se conmemora este jueves.

En entrevista con Ángulo 7, comentó que aunque áreas como el Instituto de Transparencia, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Contraloría y la Secretaría de la Función Pública, así como la Auditoría, tendrían que caminar en torno al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SEA, en los hechos no lo hacen, por lo que cada quién va por su lado y de esa manera no se puede combatir la corrupción.

-Publicidad-

El académico comentó que hay buenos proyectos e ideas de los integrantes del CPC, sin embargo, con poca capacidad real de incluirlo en la agenda gubernamental e institucional, a pesar de que es la cabeza del SEA.

Dijo que el SEA “ha sido perseguido” por la actual administración, aunque ahora están “más limadas las diferencias”, pero aun así se trata de un sistema que no está ando su mayor rendimiento por la situación “tan precaria” que se encuentran de presupuesto y de visibilidad; esto, porque el año pasado, el gobierno estatal intentó reducir los salarios a los integrantes del CPC, con el argumento de que era excesivo, lo que ocasionó que los comisionados tramitaran amparos para evitar la reducción.

Falta apoyo y prioridad

“Los sistemas que crecieron y fueron diseñados para combatir la corrupción gozan de poco apoyo, presupuesto, atención y prioridad, en Puebla no está dando su mayor rendimiento por la situación tan precaria que se encuentran de presupuesto y de visibilidad institucional,”, asentó.

- Publicidad -

Alonso Muñoz recordó que en el comité hay tres integrantes, cuando debería tener cinco y, si bien eso ha mermado su labor, el que estén completos tampoco es una garantía de que den resultados.

Esto, al poner de ejemplo que en 2018 cuando recién inició se tenía “todo nuevo” y no dio los avances necesarios, por lo que a 3 años de eso se siguen teniendo los mismos retos y restricciones, a pesar que fueron impulsados con legitimidad en su diseño y construcción.

Asimismo, dijo que la “hostilidad” hacia diversos sectores como la sociedad civil, instituciones educativas o incluso a los organismos empresariales, es una de las limitantes para combatir este problema, pues el Inegi establece que por atrás de la inseguridad está la corrupción; “desafortunadamente” la situación es de desconfianza hacia la sociedad civil.

-Publicidad-

Recalcó que, a pesar de que son 3 años de que se puso en marcha el SEA, los retos siguen presentes, pues la falta de reconocimiento y poca disponibilidad y voluntad de las instituciones vigiladas a responder en esta materia ha llevado a no cumplir los propósitos para lo que fue creado.

“En los hechos sigue siendo un pendiente el combate a la corrupción y una de las principales preocupaciones, no ha evolucionado como se había previsto, no se trata de un combate de precepción, sino de capacidad institucional y aunque estén articuladas en una idea siguen trabajando de forma fragmentada, sólo es una ficción, discursos, pero no hechos”, remarcó.

R: DJ