Un grupo de académicos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP se pronunciaron en contra de la reelección de Luis Ochoa Bilbao para la dirección, debido a que durante su mandato no ha respondido a las necesidades de su comunidad.

Así lo aseguró, en entrevista, el profesor-investigador Arturo Rivera Pineda, quien comentó que el aún director no responde a los escritos, además de que no permite audiencias personales cuando se le solicitan para atender los asuntos académicos.

Asimismo, señaló que no gestiona lo relacionado a las propuestas de los maestros, no se compromete con los cambios y no tiene propuestas claras para el mejoramiento de las diversas actividades académicas de la facultad.

Entre otras cosas, también indicó que manipula a los estudiantes para beneficiar a un grupo de profesores y atiende de manera selectiva y da privilegios a algunos maestros.

Piden anular voto

Ejemplo de ello, dijo, fue cuando se denunció al maestro Rafael Sánchez Vázquez por actos de violencia de género, plagio y malos tratos a tesistas, de maestría y doctorado, además de clausurar el Centro de Investigaciones Jurídico Políticas sin tener facultad para realizarlo, por lo que el director no hizo algo al respecto.

Por lo anterior, solicitó a las autoridades universitarias poner atención a esta facultad para que se respete el Estado de Derecho, ya que debe ser ejemplo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Cabe señalar que el 25 de noviembre es la elección para la renovación de la dirección, por lo que un grupo de académicos piden que se anule el voto, como respuesta a dichos señalamientos, ya que es el único candidato.

