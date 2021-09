-Publicidad-

Docentes y estudiantes del colectivo Amigos BUAP afirmaron que la elección en la máxima casa de estudios de Puebla es legítima, siendo que se registraron tres candidatos que validaron dicho proceso; además, respaldaron a la aspirante Lilia Cedillo Ramírez.

En conferencia a medios este miércoles, los universitarios desestimaron los señalamientos de algunos grupos de académicos, quienes reprueban la renovación de la rectoría sin nombrar a nuevos miembros del Consejo Universitario.

Lo anterior, argumentaron, pues la actual situación «extraordinaria» de la pandemia complicó las elecciones de consejeros, mientras que calificaron como «un discurso» las quejas de la candidata Guadalupe Grajales Y Porras, por las irregularidades que denunció en días pasados.

Javier Castellanos, docente de la facultad de Administración, aseguró que el actual proceso es «es legítimo e Institucional, tanto que la doctora (Grajales Y Porras) se sumó».

«La legitimidad del propio proceso está determinado, toda vez que se abrieron los espacios para participar de manera institucional, para que pudieran participar en proceso que cumplen con todos los elementos (…) Más bien es ahí un tema de discurso que yo creería que más bien deberían centrarse en los argumentos y en la cercanía», comentó el docente.

En este sentido, pidieron que lo que resta de las campañas, dos días, sea de propuestas y no de un «discurso político que no ayuda a la universidad», pues aseguraron que no han recibido propuesta alguna de Grajales Y Porras y el tercer candidato, Ricardo Paredes Solorio.

Esto, aun cuando la exsecretaria General afirmó que ha habido una cerrazón por parte de las unidades académicas para escuchar su plan de trabajo, a lo que dijeron que si ha habido acercamiento virtuales, aunque solo con Cedillo Ramírez.

Respaldan a Cedillo

El colectivo Amigos BUAP, externó su apoyo a la candidatura de Cedillo Ramírez, al asegurar que cuenta con amplia experiencia en la docencia y la investigación, además de que ha tenido cercanía con la comunidad en esta campaña.

Sostuvieron que el plan de trabajo que propone la candidata es el «idóneo» para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que atraviesa un momento «complicado» a causa de la actual pandemia, además de varias gestiones que, comentaron, no han sido adecuadas.

El colectivo dijo que se mantendrá pendiente de quién resulte ganador de las elecciones, que serán este 20 de septiembre vía digital, mientras que previeron una gran participación en el proceso.