-Publicidad-

La regidora Silvia Tanús Osorio solicitó licencia al ayuntamiento de Puebla; con ella, van ocho regidores que piden licencia de cara al proceso electoral: tres se fueron para buscar una candidatura, pero fracasaron y regresaron, mientras que dos sí lo consiguieron.

Lo anterior, durante sesión extraordinaria de este viernes, donde se señaló que la licencia de la regidora inicia el próximo 11 de mayo para regresar el 8 de junio, dos días después de la jornada electoral.

Y es que Tanús Osorio se sumará a la campaña electoral de Eduardo Rivera Pérez por la alcaldía de Puebla, quien es respaldado por el tricolor, así como el PAN, PRD, Compromiso por Puebla y Partido Social de Integración, sin embargo, cuando fue diputada local, votó a favor de inhabilitar al ahora candidato por 12 años para evitar que contendiera por la candidatura a la gubernatura en 2018.

Fue el pasado 30 de abril cuando la Comuna concedió licencia a los panistas Enrique Guevara Montiel y Jacobo Ordaz Morena, quienes también se sumaron a la candidatura de Rivera Pérez.

Regidores dejaron cargos por ir a elección

Sin embargo, no son los únicos que decidieron dejar sus puestos en el ayuntamiento, algunos también se retiraron para buscar un cargo de elección popular en las próximas elecciones, entre ellos, el morenista Iván Herrera Villagómez, quien fue impulsado por la edil con licencia, Claudia Rivera Vivanco, para buscar una diputación local, por lo que ahora se disputa el distrito 19 con Morena.

Lo mismo sucedió con Iván Camacho Mendoza, quien se retiró del cuerpo edilicio el pasado febrero para buscar una diputación federal, pero consiguió la candidatura por la local del distrito 10.

Pero otros no tuvieron la misma suerte y regresaron, como Rosa Márquez Cabrera, quien se fue el 5 de marzo y retomó su puesto el 16 de abril tras no conseguir la candidatura por la alcaldía de Puebla con el partido lopezobradorista. También José Luis González Acosta, quien no consiguió una candidatura por Morena.

La misma suerte corrió Edson Cortés Contreras, quien buscaba una candidatura para diputación federal, pero no la consiguió, luego, buscó ser parte de la planilla de Rivera Vivanco al ayuntamiento, pero tampoco quedó, por lo que la impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Síndico también se va

- Publicidad -

Por su parte, el síndico municipal, Gonzalo Castillo Pérez, solicitó retirarse de su cargo el 20 de abril para sumarse a la candidatura de Rivera Vivanco, por lo que en su lugar entró el activista Omar Jiménez Castillo. Castillo Pérez también está incluido en la planilla de regidores de la edil con licencia.

Eduardo Covián Carrizales renunció desde principios de febrero a la Secretaría de Movilidad para buscar una diputación federal pero no lo consiguió.

René Sánchez Galindo y Leobardo Rodríguez Juárez renunciaron a sus cargos como secretarios de Gobernación y Administración a finales de febrero para apoyar la reelección de Rivera Vivanco. Más tarde, Sánchez Galindo consiguió la candidatura a una diputación federal por el distrito 12.

Liza Aceves López, secretaria del ayuntamiento, fue postulada en un momento para una diputación federal, pero finalmente decidió ser parte de la planilla de la alcaldesa de Puebla con licencia.