René Sánchez Galindo, candidato de Morena a diputado federal por Puebla, presentó ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) una demanda colectiva contra la concesionaria Agua de Puebla, por presunto incumplimiento en el saneamiento de aguas residuales.

La mañana de este miércoles, acompañado del activista Omar Jiménez Castro, el exfuncionario municipal acudió a Ciudad Judicial a presentar la querella, donde denuncia que, por más de siete años, la empresa ha incumplido con tratar el líquido, que después arroja al río Atoyac.

Será en próximos días cuando conozca el juzgado donde será resuelto el recurso, puesto que la contingencia sanitaria por el Covid-19 frenó las actividades del PJF. Así, la demanda colectiva fue presentada en la oficialía de partes.

De esta manera Sánchez Galindo inició su campaña rumbo al distrito federal 12, a una semana de que inició formalmente el periodo de proselitismo y unas horas después de ser ratificado como abanderado.

Empresa lleva 7 años sin sanear aguas, acusan

Previo a ingresar la demanda colectiva, el candidato dijo a medios que la ciudadanía ha pagado el saneamiento durante casi siete años, desde que se privatizó el servidor de agua y drenaje, no obstante, inspecciones y dictámenes realizados por la propia Comisión Nacional del Agua (Conagua) «han demostrado que no se sanea»

«Se paga y no se presta el servicio, entonces (con la demanda), si ya pague y no me prestas el servicio, pues devuelveme el dinero o préstame el servicio con pago de agravios«, detalló Sánchez Galindo.

Plantas tratadoras de agua no funcionan, señalan

Por su parte, Jiménez Castro acusó que, de las 17 plantas tratadoras que hay en la capital, «no funciona una sola», por lo que increpó a la empresa Concesiones Integrales de cobrar «carísimo» sin cumplir el servicio.

«Nos cobran carísimo no están saneando no es agua potable y un una pandemia que está matando mucha gente, no hacen nada», aseveró

Desde 2019, este medio ha dado cuenta de las denuncias por la contaminación del Atoyac pese a que Concesiones Integrales recibe pagos millonarios para el servicio de saneamiento de aguas residuales.

En otro tema, al preguntarle respecto a si iniciar campaña con una semana de retraso lo afectará, Sánchez Galindo afirmó que esto sería una «prueba» para Morena, luego de señalar presuntas trabas por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) al partido.