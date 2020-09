Puebla, con detenidas por homicidio de bebés en gestación, pero no por aborto

Your browser does not support the video tag.

Aunque la FGE inició tres carpetas por aborto en 2020, el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que no hay procesadas, pero sí hay dos mujeres que estuvieron embarazadas y fueron detenidas por homicidio en razón de parentesco, considerado a partir de los tres meses de gestación.

En rueda de prensa virtual, el mandatario aseguró que ninguna poblana ha sido vinculada a proceso por la interrupción de un embarazo.

“No existe ninguna mujer que esté procesada por haber interrumpido su embarazo y que se acusara de aborto. No existe. No hay ninguna detenida por ese delito. Lo que si hay detenidas, es por esa figura que existe en Puebla añeja, del homicidio por causas de parentesco, que es después de los tres meses, de eso sí, hay dos o tres casos, dos casos, parece”, comentó.

Por ello, subrayó que presentará una iniciativa ante el Congreso local para eliminar la figura de parentesco.

Sí investigan a mujeres por aborto

Por su parte, el secretario de Salud (SS), José Antonio Martínez García, indicó que durante este año, no han llegado pacientes con complicaciones por aborto clandestino a los hospitales estatales.

Es necesario mencionar que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió, hasta julio, cuatro carpetas de investigación por aborto, la misma cifra que registró hasta el séptimo mes de 2019. Sin embargo, se debe especificar que la mitad de esas carpetas se iniciaron desde que comenzó la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 en México.

Además, se debe recordar que a finales de abril, Barbosa Huerta dijo que al menos cinco mujeres que se encuentran presas por abortar podrían salir libre bajo la figura del indulto, aunque dicho proceso aún no se ha concluido.

Al respecto, el secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, dijo que en los próximos días presentará información sobre el proceso de indulto, el cual el pasado julio se indicó que iba retrasado debido a la pandemia, por lo que de 406 reos que podrían haber obtenido su preliberación, únicamente se analizaría el caso de 89, quienes en una primera etapa cumplieron con los requisitos para ser tomados en cuenta.

Congreso adeuda despenalización de aborto

Cabe destacar que la figura de homicidio por razón de parentesco es utilizada en Puebla contra mujeres que hayan abordado después de los primeros tres meses de gestación, pues a partir de dicho periodo, el feto deja de ser considerado como un “objeto” ya que, para entonces, comienza a desarrollar su corteza cerebral, que es lo que distingue la vida humana de la vegetal o animal.

Por ello, en la entidad se diferencia dicha figura del aborto convencional -menor a las 12 semanas- que también fue tipificado como delito en 2009 por iniciativa del Partido Acción Nacional (PAN), con una pena de hasta cinco años de prisión, según se estableció en la sección octava del Código Penal de Puebla.

En el artículo 339, se describe el aborto como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”, lo cual es castigado dependiendo de las condiciones en que ocurran.

Desde 2018, organizaciones civiles han exigido al gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cumplir con sus promesas de despenalizarlo; sin embargo, estos legisladores han retrasado la discusión del tema hasta 2021, lo que ha generado molestias.